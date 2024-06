Cuneo, iniziate le nuove asfaltature nelle frazioni

È partito nei giorni scorsi un lotto di asfaltature che interessa principalmente le strade delle frazioni del Comune di Cuneo.

In particolare, tra questa settimana e le prossime saranno riasfaltate via Roata Canale, via Rota e l’imbocco di via Civalleri nell’Oltregesso, mentre è già stata completata la bitumatura di via Roero nell’Oltrestura. A seguito dei lavori di posa delle reti infrastrutturali, ma comunque entro l’autunno, verrà riasfaltata anche via Chiri. I lavori, che dureranno circa 3-4 settimane, sono stati affidati all’impresa Tomatis di Caraglio per un valore totale di 280.000 euro al netto di IVA e oneri.

La prossima settimana inizierà un nuovo ulteriore lotto di asfaltature che riguarderà le frazioni di Cerialdo, Madonna delle Grazie e Roata Rossi. La ditta che eseguirà i lavori è la Preve Costruzioni di Roccavione per un importo totale di 60.000,00 euro oltre IVA e oneri. Anche in questo caso gli interventi dureranno circa tre settimane.

Le eventuali modifiche al traffico verranno debitamente comunicate nei giorni precedenti ai lavori attraverso cartelli e avvisi alle unità abitative. La durata delle opere potrebbe variare in caso di condizioni meteo avverse.

Così Luca Serale, Vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici e Strade: “Continua l’impegno per migliorare la percorribilità e la sicurezza delle nostre strade comunali, in particolare quelle delle frazioni. Si tratta di interventi onerosi ma necessari che si affiancano alle numerose altre iniziative, come i maggiori controlli e sensibilizzazione, messe in campo per prevenire e ridurre l’incidentalità”.