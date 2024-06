Trentacinque anni tra tavoli e fornelli: a Neive si chiude "la seconda vita" dei ristoratori Vera e Cesare Lo Nardo

Un po' di incoscienza mista alla passione per la cucina, un mix di tradizioni e sguardo alle materie prime e al territorio. Un po' di curiosità, voglia di mettersi in discussione ed osare, studiando anche la cucina estera.

Ed è così che 35 anni fa Vera e Cesare Lo Nardo decidono di cambiare vita e di aprire un ristorante "La luna nel Pozzo" a Neive. Bel salto per Vera, ex biologa e insegnante e Cesare, ex medico e dirigente di un'azienda farmaceutica.

Dal 1990 hanno riunito attorno ai tavoli generazioni di neivesi e non solo diventando un punto di riferimento con una cucina di identità e sapori. Merito anche di compiti nettamente divisi: Vera in cucina, Cesare in sala con il compito di occuparsi delle materie prime e della cantina.

Dal 30 giugno 2024 il ristorante "La luna nel pozzo" chiuderà: è tempo di un nuovo tempo come hanno raccontato su Facebook gli stessi proprietari, (premiati nelle scorse settimane dall'ex sindaca Annalisa Ghella): un saluto che ha ricevuto l'affetto da commensali residenti anche in diversi paesi europei.

"La luna nel pozzo ha vissuto grazie all’entusiasmo e all’affetto di voi clienti, che siete tornati anno dopo anno, stagione dopo stagione a trovarci e a condividere con noi bei momenti di convivialità. Il tempo passa ed è giunto per noi il momento di dedicarci al riposo. Ringraziamo tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questo sogno, è stato un vero piacere condividere questo percorso con i nostri affezionati clienti e i preziosi collaboratori che ci hanno affiancato in questi anni".