Rocca de' Baldi, insediata l'amministrazione del sindaco Alfonso Porfido

Si è riunito martedì 19 giugno il primo consiglio comunale della nuova amministrazione di Rocca de' Baldi.

Dopo il giuramento, il neo sindaco Alfonso Porfido ha proceduto con la nomina della Giunta che sarà composta da Andrea Merlatti (vicesindaco) e da Debora Caula (assessore). I consiglieri sono: Valerio Dotto, Antonella Bonardi, Francesco Nicoletta, Francesco Quaranta, Giorgio Gastaldi (maggioranza); Daniele Bertolino, Ilaria Fontana, Flavio Viara (minoranza).

Molto partecipata la prima assemblea cittadina che ha visto la presenza di numerosi cittadini, ma anche di sindaci dei comuni limitrofi e rappresentanti di enti e associazioni locali.

"Sono davvero contento di aver visto una così ampia partecipazione al consiglio - spiega il primo cittadino, Alfonso Porfido - è stato un ottimo segnale e rappresenta appieno quello che ci auguriamo per il futuro di Rocca de' Baldi: lavorare in sinergia con tutto il territorio. Il nostro obiettivo - come già detto - è quello di lavorare per il bene del paese con il coinvolgimento di tutta l'amministrazione, non esiste 'maggioranza' o 'minoranza', deve esserci solo unità di intenti per collaborare e fare bene per il paese".

Non sono ancora state assegnate le deleghe, obiettivo dell'amministrazione è infatti quello di modificare il regolamento, per poter assegnare incarichi specifici non solo ai componenti della Giunta, ma anche ai consiglieri.