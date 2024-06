A Manta l'assemblea annuale e convegno su imprenditoria e spettacolo di Confapi Cuneo

“FAI… SPETTACOLO, quando il talento fa crescere imprese e territorio”, questo il titolo del convegno promosso da Confapi Cuneo con Claudio Cecchetto, produttore discografico e tra i più famosi talent scout italiani ed Elisa Isoardi, conduttrice televisiva Rai come ospiti sul palco.



La cornice dell’incontro è lo splendido Castello della Manta, meraviglioso edificio di epoca medievale gestito dal FAI, Fondo Ambiente Italiano. Si inizia alle ore 17.00 con L’assemblea privata di Confapi Cuneo, riservata alle sole aziende associate, e sarà l’occasione per delineare il quadro delle attività 2023-2024, approvare bilancio e modifiche statutarie e tracciare alcuni dei principali progetti in programma per i prossimi mesi. Gli ospiti esterni potranno effettuare visite guidate ad una delle dimore storiche e di pregio della provincia e scoprire i suoi splendidi affreschi tardogotici.



Successivamente, alle ore 18, i giardini del castello di Manta saranno il palcoscenico del convegno organizzato per il terzo anno consecutivo da Confapi Cuneo in collaborazione con FAI, Fondo Ambiente Italiano di Manta, un’occasione per approfondire e riflettere sui temi di attualità e di come l’impresa possa crescere valorizzando idee e talento, in chiave di sostenibilità ambientale e sviluppo del territorio.



Aprirà il dibattito il presidente di CONFAPI Cuneo, Massimo Marengo insieme a Silvia Cavallero, property manager FAI Castello della Manta. Ospiti Claudio Cecchetto ed Elisa Isoardi moderati da Piero Muscari, storyteller eccellenze italiane