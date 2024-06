Per cause in corso di accertamento, un autocarro ha perso gasolio lungo la provinciale 661 a Cherasco, zona via Salita Nuova. Il fatto è accaduto questa mattina, venerdì 21 giugno dopo le 11.

Per ragioni di sicurezza, la strada è stata dunque chiusa al traffico.

Sul posto la polizia locale, i tecnici della Provincia e la ditta specializzata nella pulizia.

La strada è stata riaperta al traffico intorno alle 14.