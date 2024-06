Magliano Alpi: primo consiglio per il sindaco Marco Bailo, rieletto per il quarto mandato

Si è insediata ieri, giovedì 19 giugno, la nuova amministrazione del riconfermato sindaco Marco Bailo che è stato rieletto per il quarto mandato alla guida del paese.



Con il primo Consiglio comunale e il giuramento del primo cittadino sono stati svelati anche i componenti della nuova Giunta: riconferma per Luigi Vinai, nominato vice sindaco, avrà le deleghe a urbanistica, edilizia privata, politiche per la montagna; Michela Tomatis è stata nominata assessore con deleghe a servizi sociali e scolastici, sport e politiche per la famiglia. Il capogruppo è invece Francesco Rovere.



“Un profondo grazie ai maglianesi - ha detto il sindaco Bailo - che si sono recati alla urne con un’affluenza del 69,74%: un gesto di grande senso civico. Siamo stati riconfermati con 1.059 voti validi, registrando 106 voti in più della precedente tornata elettorale, il che mi fa molto piacere perché, con lista unica, non era affatto scontato”.



Nel corso del consiglio sono poi stati eletti i membri della commissione elettorale, composta da: Stefano Magliano, Irene Veglia, Martina Peirone (effettivi); Paolo Vacchino, Michela Tomatis, Patrizia Terlizzi (supplenti).



Il Consiglio ha poi proceduto con la nomina della Commissione per la formazione e l'aggiornamento dell'elenco dei Giudici Popolari, composta da Corrado Cucchietti e Martina Peirone.