Con "Savigliano I care" attività di volontariato e di cittadinanza attiva per i giovani

All’interno del bando regionale per la “Qualificazione dei servizi di informazione orientativa degli Informagiovani del Piemonte” finanziato da Regione Piemonte e dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile universale il Comune di Savigliano, attraverso lo sportello Informagiovani e in collaborazione con Oasi giovani e Oceano organizza Savigliano I care.

Un’opportunità per prendersi cura della Città, attraverso attività di volontariato e di cittadinanza attiva per ragazzi e ragazze dalla III media in sù.

L’attività si svolgerà nelle prime due settimane di luglio, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, con possibilità di fare pranzo insieme. È possibile iscriversi ad una delle due settimane, per dare la possibilità a tutti.

Le attività prevedono la presenza di educatori qualificati della Cooperativa Orso e di Oasi giovani.

È previsto un contributo sotto forma di buoni da spendere presso alcune attività commerciali della città.

"L'estate è un momento in cui gli adolescenti hanno del tempo libero – dice l’assessore alla politiche per i giovani Fillippo Mulassano - ci è sembrato importante offrire loro un'occasione per impegnarsi per la città e sperimentare la cittadinanza attiva"

Per iscrizioni www.igsavigliano.com sezione Savigliano I care.





Per informazioni Ig Savigliano 0172/713295