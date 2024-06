Cuneo, tanti progetti in cantiere per la scuola dell’infanzia Galimberti

Tempo di bilanci per le numerose iniziative per la scuola dell’infanzia paritaria Galimberti di via Sobrero a Cuneo. La progettualità ha coinvolto tutto il team di insegnanti che ha in cantiere molte soprese per il futuro. Ecco le varie iniziative.



Orto a scuola: con l’aiuto dell’amico “contadino Fabio” (Az. Agricola Marchisio-Boves) nel cortile sono stati piantati diversi ortaggi, che poi son stati raccolti e gustati dai bambini durante il pranzo. Questa iniziativa ha permesso di riscoprire il valore del rispetto del tempo della natura, della cura e dell’attesa, il tutto “condito” con un importante messaggio di Educazione Alimentare.

Bimbi in scena per Natale: come ogni anno, i bambini si impegnano per regalare alle famiglie uno splendido spettacolo di Natale presso il teatro Don Bosco. L’hanno fatta da padrona buona musica, passi di danza, costumi, emozione, allegria e sentiti auguri da parte di tutta la Comunità Educante.

Festeggiamo con Don Bosco: essendo una scuola salesiana, è ritenuto molto importante ricordare i santi principali della Congregazione; ognuna di queste ricorrenze è festeggiata a scuola con una attività speciale (giochi in cortile, una canzone dedicata, un racconto) unita a un pranzo dal menù speciale, degno di una grande festa.

Progetto musica: quest’anno ci si è avvalsi della qualificata collaborazione di un maestro speciale, Luca Pellegrino, della "Fabbrica dei Suoni". Insieme a lui i bambini hanno realizzato un percorso che li ha portati alla scoperta dei suoni, di strani strumenti musicali, di ritmi particolari, di avventure emozionali e tante sorprese che prendevano forma, lezione dopo lezione, dalla misteriosa valigia del maestro Luca.

A Carnevale…: per questa occasione i bambini del Galimberti e la Comunità Educante hanno sfoderato fantasia e colore: tutti mascherati da indiani per assistere al divertente spettacolo di magia, che ci ha sorpresi e accompagnati nei festeggiamenti carnevaleschi; inoltre i bambini hanno trascorso una memorabile mattinata al cinema e hanno dato vita a una allegra sfilata “indiana” per le vie della città, contagiando i passanti con la loro vitalità e i loro colori.

English Lab: per i bambini dell’ultimo anno si è organizzato, un pomeriggio a settimana, un percorso di avvicinamento alla lingua inglese. Con l’approccio ludico, che da sempre è emblema della scuola, sono state proposte alcune semplici nozioni della lingua straniera.

Collaborazione Casa Editrice Giunti: il team docenti della scuola è stato chiamato a collaborare alla stesura della Guida Didattica della Casa Editrice Giunti. In virtù della didattica innovativa, della grande esperienza e delle caratteristiche educative dell’istituzione, le insegnanti hanno redatto le parti della guida riguardanti: la didattica outdoor, l’approccio laboratoriale (in particolare il cucito), la proposta di educazione religiosa e l’importante metodo didattico dell’atelier.

Atelier: accompagna ormai da anni i bambini alla scoperta della libertà del “lasciare una traccia” con diverse finalità e diversi materiali quali pittura, colla, carta, tessuti. Unica regola: lasciare uscire ciò che abbiamo dentro, senza consegna e senza struttura, provando solo ad ascoltare noi stessi.

Gita a Genova: Il giorno 5 giugno una carovana di bimbi ha preso parte a una gita molto speciale, visitando l’Acquario di Genova e il Santuario di Arenzano, per consumare un pic nic preparato ad hoc per l’occasione dai cuochi della scuola. Momenti magici e una esperienza unica che rimarrà impressa nella memoria di grandi e piccini.

Asilo Estivo: è ormai tutto pronto per l’inizio dell’avventura estiva della scuola dell’Infanzia Galimberti. All’insegna dei tempi “lenti” di cui i bambini hanno bisogno, dopo il lungo anno scolastico, la proposta estiva per tutto il mese di luglio prevede delle uscite speciali, una fra tutte quella a Varazze, dove sarà disponibile una speciale piscina di acqua salata, sdraio per riposare, tanto gioco e divertimento.

Progetto Contadino: la scuola è conosciuta anche per questo progetto proposto da anni; attraverso 4/6 uscite durante l’anno, in tre gruppi divisi per età, i bambini armati di stivaletti ed entusiasmo sono accolti dal contadino Fabio per fare esperienze sempre nuove tra cui: il laboratorio del pane, quello dei succhi di frutta, prendersi cura e montare a cavallo, passeggiate osservando i campi e il paesaggio nelle diverse stagioni e per concludere “pittori in fattoria” durante il quale è stato realizzato un colorato atelier “en plein air”.