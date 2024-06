Bra, all'Artico Festival anche il tour estivo di Lucio Corsi

Lucio Corsi è inarrestabile. Si aggiungono nuove date al tour estivo che vedrà il cantautore toscano esibirsi dal vivo in numerosi festival del nostro paese.



Il tour è iniziato il 19 aprile al Teatro Zandonai di Rovereto nell’ambito di EDUCA. Il 28 giugno Lucio si esibirà all’Artico Festival di Bra, per continuare poi il giorno successivo con l'ospitata al CaterRaduno24, festival radiofonico di Rai Radio 2, che si terrà a Pesaro.



Lucio Corsi sarà accompagnato alla batteria da Marco Ronconi, alle tastiere e all’organo elettrico da Giulio Grillo, al basso da Tommaso Cardelli, al pianoforte da Iacopo Nieri e alla chitarra elettrica e slide guitar da Filippo Scandroglio.



L’avventura musicale dell’artista che veste i panni di un eroe, iniziata nel 2022 quando ha presentato il suo secondo progetto “La gente che sogna” (Sugar Music), continua a renderci i protagonisti di una grande favola. I suoi live sono un microcosmo di sonorità rock d’autore e folk surreale, in cui realtà e immaginazione, utopia e mistero riecheggiano nell’aria come le onde di una stazione radio spaziale.