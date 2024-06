Maxi incidente nel tunnel di Vicoforte: 23enne denunciato per lesioni stradali

E' stato denunciato d'ufficio per lesioni stradali il 23enne che, lo scorso 16 giugno, ha provocato un incidente che ha coinvolto ben cinque auto e tre moto all'interno del tunnel di Vicoforte lungo la statale 28.

Il giovane, negativo agli esami tossicologici, ne dovrà rispondere anche a seguito dell'aggravarsi delle conseguenze per il motocilista rimasto ferito, che ha purtroppo subito l'amputazione di un arto inferiore.

Oltre a lui, ferita anche una coppia, marito e moglie, trasportati al CTO di Torino in codice giallo.

L'incidente, che ha paralizzato il traffico in zona per molte ore, ha richiesto un ingente dispiegamento di soccorsi e un lungo intervento di messa in sicurezza della zona.