Ad Alba cinema all’Arena: undici film selezionati dal cinecircolo Il Nucleo

L’Arena “Guido Sacerdote” del Teatro Sociale di Alba rinnova l’appuntamento con la rassegna cinematografica curata dal cinecircolo Il Nucleo, che propone una selezione dei migliori film nazionali e internazionali usciti nel 2023 e nel 2024.

Spazio quindi a pellicole italiane di qualità come: Io capitano di Matteo Garrone, in corsa per gli Oscar nella categoria Miglior film straniero, Un mondo a parte di Riccardo Milani con Antonio Albanese e Virginia Raffaele o ancora La chimera di Alba Rohrwacher e Un altro Ferragosto di Paolo Virzì. In cartellone troviamo anche film internazionali da non perdere come Perfect days di Wim Wenders, Furiosa: a Mad Max Saga, il quinto capitolo di Mad Max e Il ragazzo e l’airone del maestro Miyazaki.

Una serata speciale, a ingresso libero, è quella di venerdì 26 luglio in collaborazione con l’associazione Di.a.psi. Alba Bra ODV che si occupa di aiutare i malati psichici e le loro famiglie. A essere proiettato sarà il film Marilyn ha gli occhi neri di Simone Godano, una storia ambientata in un centro diurno per persone con disturbi comportamentali.

L’ingresso all’Arena è da via Accademia. Tutte le proiezioni hanno inizio alle ore 21.45 con ingresso a 4,00 euro, fino a esaurimento posti disponibili. In caso di maltempo, i film saranno recuperati la domenica successiva alla data di programmazione.

Qui di seguito il programma completo:

MARTEDÌ 2 LUGLIO

IO CAPITANO

di Matteo Garrone (Ita-Bel 2023)

Il viaggio avventuroso di Seydou e Moussa, due giovani che lasciano Dakar per raggiungere l’Europa. Garrone racconta un’Odissea contemporanea attraverso le insidie del deserto, gli orrori dei centri di detenzione e i pericoli del mare. E gira inaspettatamente il suo vero Pinocchio. Nomination agli Oscar e David per il miglior film.

GIOVEDÌ 4 LUGLIO

POVERE CREATURE

di Yorgos Lanthimos (Usa-Uk-Iri 2023)

Nell’Inghilterra vittoriana Bella Baxter è una giovane donna riportata in vita dal dottor Godwin Baxter. Desiderosa di imparare e attratta dalla mondanità, sfugge al suo creatore e s’imbarca in un viaggio di piacere, conoscenza e libertà. Dal greco Lanthimos, il film americano dell’anno, geniale, irriverente, femminista. Oscar per Emma Stone.

MARTEDÌ 9 LUGLIO

CHALLENGERS

di Luca Guadagnino (Usa 2024)

Una partita di tennis, due avversari un tempo amici inseparabili, uno campione in crisi, l’altro promessa mancata. A guardarli in tribuna, lei, moglie e coach del primo ed ex fidanzata del secondo… Guadagnino immagina lo sport come la metafora dell’amore e gira un film pop e irresistibile. Con una splendida Zendaya.

GIOVEDÌ 11 LUGLIO

IL RAGAZZO E L’AIRONE

di Hayao Miyazaki (Jap 2023)

Spinto dal desiderio di rivedere sua madre, Mahito si avventura in un regno magico solo un passo aldilà della vita, dove creature fantastiche, anime di persone non ancora nate e morti convivono. Il maestro dell’animazione giapponese Hayao Miyazaki torna con un film autobiografico sul mistero della creazione. Una magia.

MARTEDÌ 16 LUGLIO

UN MONDO A PARTE

di Riccardo Milani (Ita 2024)

Stanco della sua vita, un insegnante romano chiede il trasferimento sulle montagne dell’Abruzzo. E con l’aiuto della vicepreside farà di tutto per mantenere aperta la piccola scuola locale… Antonio Albanese e Virginia Raffaele in una delle commedie italiane di maggior successo dell’anno, gentile riflessione sullo spopolamento delle aree montane.

GIOVEDÌ 18 LUGLIO

UN ALTRO FERRAGOSTO

di Paolo Virzì (Ita 2024)

28 anni dopo il film Ferie d’agosto, che ne è stato delle due famiglie rivali di allora, i colti borghesi di sinistra Molino e i rozzi destrorsi Mazzalupi, tutti quanti in vacanza estiva a Ventotene? Virzì riprende personaggi, temi e umori del suo film più famoso e traccia il ritratto impietoso di questi nostri tempi disgraziati e stupidi.

MARTEDÌ 23 LUGLIO

PERFECT DAYS

di Wim Wenders (Jap-Ger 2023)

Hirayama conduce una vita semplice, scandita da una routine perfetta: addetto alle pulizie dei bagni pubblici di Tokyo, ogni giorno compie gli stessi gesti e gode degli stessi piccoli piaceri. Ogni giorno, un giorno perfetto. Un inno alla bellezza e alla semplicità da parte di un grande regista che ha ritrovato il passo dei suoi film migliori.

GIOVEDÌ 25 LUGLIO

LA CHIMERA

di Alice Rohrwacher (Ita-Fra-Svi 2023)

Nell’Italia centrale degli anni ’80, uno straniero fa parte di una banda di tombaroli. E come sottoterra sente la presenza degli antichi tesori degli Etruschi, così al fondo del suo cuore conserva il ricordo dell’amore che ha perduto. Il film più bello della regista italiana più amata all’estero, tra magia e realismo.

VENERDÌ 26 LUGLIO

MARILYN HA GLI OCCHI NERI

di Simone Godano (Ita 2021)

Lei (Myriam Leone) è mitomane, lui (Stefano Accorsi) nevrotico. Insieme frequentano un centro diurno per persone con disturbi psichici. La passione per la cucina e la megalomania li porteranno ad aprire un ristorante… Una commedia sentimentale sul disagio mentale. Ingresso libero, in collaborazione con Diapsi Alba-Bra Odv.

MARTEDÌ 30 LUGLIO

THE HOLDOVERS

di Alexander Payne (Usa 2023)

Anni ‘70. Un burbero insegnante di una scuola americana è costretto a rimanere nel campus durante le vacanze di Natale per badare agli studenti senza famiglia. Con uno di loro e con la cuoca della scuola, che ha perso un figlio in Vietnam, nascerà un improbabile legame. Il cinema americano al suo meglio, con un grande Paul Giamatti.

GIOVEDÌ 1 AGOSTO

FURIOSA: A MAD MAX SAGA

di George Miller (Aus-Usa 2024)

Nove anni dopo Mad Max: Fury Road, ritorna la saga del guerriero solitario nel deserto australiano distopico: ora però l’eroina è Furiosa, già al centro del film precedente, di cui si raccontano le origini. La potenza visiva rimane la stessa, in un trionfo di azione, effetti speciali e fantasmagorie digitali. Con la nuova star Anya Taylor-Joy.