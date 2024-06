Il prossimo 6 luglio alle 18 si inaugura al Baladin Open Garden di Piozzo la mostra “IRRIDUCIBILE” di Lucio Maria Morra.

La mostra sarà visitabile da mertedì a sabato con orario 18-00.30 e la domenica dalle 11 sempre fino alle 00.30. Il finissage sarà domenica 28 luglio.



Un omaggio agli ostinati e alla fisica quantistica, un abito su misura per il saltimbanco. Lo spazio è versatile, il liquido è di casa, la rassegna è eclettica:

GRAFEMI QUADRI E TONDI, LUOGHI, NON-DUE, PILASTRI DELL’ARTE, SHODOKA, PARADISI INFERIORI, I KING,



Lucio Maria Morra

Nasce nel 1952 a Fossano. Studia Matematica Pura presso l'Università di Torino.

Nel 1976 intraprende il cammino dell'Arte e la professione di pittore.

Nel 1977 si trasferisce in Brasile, dove risiede fino al 1983.

Tornato in Italia, vive stabilmente in provincia di Cuneo.

La sua eclettica produzione nell'ambito delle arti figurative viene continuativamente integrata da una sostanziale attività di studio, ricerca e promozione culturale.

Da questa versatile prerogativa scaturisce nel 1984 il suo interesse per la Gnomonica, l'arte delle meridiane, che diventa nel 1986 la sua principale attività professionale. Nel 2012 riporta risolutamente in primo piano la sua libera produzione pittorica.

Al di là della dimensione professionale, ha sempre interpretato il proprio percorso artistico soprattutto come un cammino interiore. Dal 1998 è monaco buddhista di tradizione Zen, responsabile del Dojo Zen Sanrin di Fossano.