A Cuneo torna l’ottava edizione di “Milleluci nel piatto”, dove la cucina alpina incontra la solidarietà

Giovedì 18 luglio alle ore 20.00 l’affascinante cornice storica di via Roma a Cuneo farà da palcoscenico all’ottava edizione della cena benefica “Milleluci nel piatto”, inserita all’interno dell’Illuminata e pensata quest’anno per raccogliere fondi in favore dell’Associazione Bambini In Ospedale (ABIO) di Cuneo. Un momento conviviale di alto livello promosso dal consorzio turistico Conitours e da We Cuneo in collaborazione con l’associazione “Cuochi Provincia Granda”, l’associazione “Panificatori della provincia di Cuneo”, l’Associazione Italiana Sommelier (delegazione di Cuneo), l’ATL del Cuneese, Coldiretti Cuneo, Confagricoltura Cuneo, Confartigianato Cuneo - Eccellenze artigiane, Confcommercio Cuneo, Confindustria Cuneo, CNA Cuneo e Mangiarti Cuneo.

Un’iniziativa nata nel 2015 che quest’anno celebra l’importante riconoscimento di Cuneo Città Alpina 2024, proponendo una cena dai sapori montani. Undici i professionisti che si alterneranno ai fornelli e in particolare: Diego Franco Carlevero e Stefano Franco Carlevero (Ristorante “I 5 Sensi” di Cuneo), Daniela Marchisio (Osteria “Senza Fretta” di Cuneo), Marianna Rabbia (Trattoria “Roma” di Cuneo), Gaetano Zonno (Ristorante “4 Ciance” di Cuneo), Kevin Sormani (Ristorante “Lovera” di Cuneo), Vladimir Daziano (Ristorante “Da Cek” di Cuneo), Alessandro Garino (Ristorante “La Pace - Locanda del Castelmagno” di Pradleves), Alessandra Ingenetti (Locanda “Del Mulino” di Pamparato), Pier Paolo Rosa (“Zippi lo zabajone di Pippi”) e Domenico Pavan (presidente associazione “Cuochi Provincia Granda”). Sfizioso ed eterogeneo, di conseguenza, il menù previsto al costo di € 75,00 bevande incluse: insalatina di Trota iridea salmonata della Valle Pesio, Tartrà con fonduta di Castelmagno, Cruset con ragù di coniglio alla ligure, Doba della Valle Maira con purè di patate di montagna e ceci di Nucetto, selezione di formaggi “Fattorie Fiandino” con piccoli frutti, Bunet bianco con crema di caramello salato e pop-corn caramellato, Risola di Mondovì e zabajone di Zippi.

Nell’occasione, inoltre, sempre in omaggio alla Città Alpina 2024, l’Amministrazione comunale cuneese ospiterà centocinquanta sindaci di diverse città italiane, a testimonianza del valore sociale e aggregativo della manifestazione. «La cena “Milleluci nel piatto” è uno degli appuntamenti di Cuneo Illuminata a cui tengo di più, in quanto unisce le eccellenze culinarie del nostro territorio alla beneficenza» il commento, in proposito, della sindaca Patrizia Manassero. «Sposo convintamente la decisione di destinare parte dei fondi raccolti quest’anno ad ABIO Cuneo, che potrà così rendere più accoglienti le stanze della Pediatria dell’ospedale Santa Croce: sono sicura che anche questa volta i cuneesi (e non solo) parteciperanno numerosi all’iniziativa. Un ringraziamento particolare agli organizzatori, agli straordinari cuochi e a tutto il personale che lavorerà a questa bellissima iniziativa».

«”Milleluci nel piatto” come appuntamento cardine dell’estate cuneese, capace di amalgamare propositi ricreativi con finalità benefiche, nel nome dell’enogastronomia di qualità» ha aggiunto il presidente del consorzio Conitours, tra i promotori dell’iniziativa, Beppe Carlevaris. «Dopo il supporto nel 2023 per l’implementazione di una seconda PET al Santa Croce e Carle, quest’anno abbiamo deciso di rivolgere il nostro sguardo ai più piccoli e, indirettamente, alle loro famiglie. Un sincero ringraziamento a tutti coloro che da otto edizioni a questa parte si dedicano alla buona riuscita dell’iniziativa, divenuta ormai una buona pratica da imitare per quel particolare connubio tra leggerezza e supporto al prossimo».,

Lo spirito solidale, insomma, quale ingrediente principale della manifestazione, come sottolineato in chiusura anche da Giorgio Chiesa, presidente di WE Cuneo: «Ancora una volta Cuneo e l’intero territorio dimostrano di essere una grande comunità allargata, dove le associazioni di categoria, le aziende e decine di volontari si prodigano per un momento di convivialità, ma soprattutto di solidarietà diffusa. Grazie, dunque, a tutti quelli che fin da ora si stanno impegnando per l’ottava edizione di “Milleluci nel piatto” e grazie ovviamente a coloro che come ogni anno dimostreranno la loro generosità prendendo parte all’evento».

Appuntamento, in definitiva, per il 18 luglio alle ore 20.00 (in caso di maltempo la cena sarà annullata). Per informazioni e prenotazioni: Conitours Cuneo - Consorzio Operatori Turistici della Provincia di Cuneo, 0171/698749; sonia@cuneoalps.it . La cena potrà essere prenotata accedendo al portale www.cuneoalps.it .