A Priocca inizia l'era post-Perosino, insediata l'amministrazione della sindaca Enrica Ponte

Mercoledì 26 giugno si è tenuto il primo consiglio comunale a Priocca dove nelle recenti elezioni amministrative è stata eletta sindaca Enrica Ponte (lista unica - affluenza 70,94%).

Indossando la fascia tricolore la neo sindaca ha proclamato il Giuramento e ha espletato le linee programmatiche per il quinquennio.

Sono stati nominati componenti della Giunta Comunale Davide Flesia con la carica di vicesindaco e Luciano Tarabra con la carica di Assessore, e approvata la candidabilità dei consiglieri Diego Scanavino, Giulia Decarolis, Lorenzo Topino, Anna Maria Gioetti, Massimo Binello, Cristiana Roccatello, Gianluca Martino, e Giorgia Topino.

Sono stati nominati i membri per la Commissione Elettorale Anna Maria Gioetti, Gianluca Martino e Giorgia Topino , per la Commissione per la formazione degli elenchi dei Giudici Popolari Diego Scanavino e Lorenzo Topino, per la Commissione consultiva per l'Agricoltura e per le Foreste Massimo Binello e Decarolis Giulia e il capigruppo consiliare Decarolis Giulia.

Ha dichiarato la sindaca Enrica Ponte che succede all’ex senatore Marco Perosino primo cittadino per molti anni:

”Abbiamo iniziato ufficialmente un percorso di 5 anni nel quale metteremo a disposizione per Priocca e per la sua comunità la nostra forza di volontà, voglia di fare, l’esperienza accompagnata dalla giovinezza, l’importanza della tradizione, ma anche dell’innovazione, con l’affetto che ci lega al nostro paese collaborando con chi lo vive e lo ama come noi. Ringraziamo anche le nostre famiglie, gli amici e i concittadini, sottolineando la volontà del nostro gruppo di lavorare bene per Priocca”.