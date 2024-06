A Baracco torna “MASKE in una notte di mezza estate”

Quando le Maske si fanno vedere…

Sabato 13 luglio 2024 a Baracco (frazione di Roccaforte Mondovì), dalle ore 16.30 in poi, è in programma la decima edizione di MASKE in una notte di mezza estate, l’evento più atteso e singolare dell’intera Valle Ellero. Un compleanno importante per una manifestazione nata e cresciuta all’insegna del volontariato e della partecipazione! Tutti, residenti e villeggianti lavorano da tempo, ognuno con le proprie capacità e competenze, per garantire la buona riuscita di questa manifestazione ormai diventata un appuntamento irrinunciabile per i numerosi turisti e visitatori che ogni anno accorrono a Baracco per non perdersi neanche un minuto di questo misterioso evento.

Grazie al patrocinio del comune di Roccaforte Mondovì e dell’ATL del Cuneese e al contributo della Fondazione CRC e di alcune realtà del territorio, siamo lieti di annunciare che MASKE in una notte di mezza estate è ormai alle porte. Il capofila 2024 sarà nuovamente il Circolo ACLI Amici di Prea, in collaborazione con Esedra Mondovì e con un gruppo di amici che ama il proprio territorio e si dedica con passione alla promozione della Valle Ellero.

L’idea è stata di Marilena, nativa di Baracco ma residente a Novara. Qui torna ogni anno per le vacanze estive e qui ritrova le sue radici, radici ancorate alla terra, alla tradizione, al mito. Creature incantate popolano le leggende e i boschi della Valle Ellero, spiritelli dispettosi che possono assumere sembianze sempre diverse: animali domestici o selvatici, alberi, cespugli…Si tratta delle maske e dei servan, figure magiche che amano nascondersi nei mulinelli di foglie e fieno e sono spesso protagoniste di fatti e situazioni inspiegabili (sparizione di oggetti e riapparizioni in luoghi improbabili...). Come non pensare alla forte analogia con le foreste incantate, popolate da satiri, fate e folletti burloni, del capolavoro shakespeariano Sogno d’una notte di mezza estate? E confrontare le nostre maske con le fairies di Shakespeare e Baracco con il bosco delle fate?