Passaggio di consegne al Rotary di Alba: Gaia Frunzio è la nuova presidente

Martedì 25 giugno si è tenuta la convivale, molto affollata e partecipata, per il passaggio di consegne tra il presidente uscente del Rotary Club di Alba Paolo Fortuna e Gaia Frunzio, e tra il presidente del Rotaract Leonardo Cappa e Marella Ruata, con il tradizionale scambio dei collari.

La serata è stata animata dalla presentazione delle attività e dei services che il club ha portato avanti sotto la guida di Paolo Fortuna, e la consegna delle Paul Harris Fellow (la massima onorificenza rotariana) ai soci che hanno dato un contributo significativo nell’anno al club.

L’anno rotariano che va a concludersi è stato caratterizzato da una ricchissima messe di interventi in vari campi, dalla solidarietà alle iniziative a favore dei giovani, dalla cultura all’inclusione.

Il service di punta è ancora in corso d’opera e prevede la realizzazione di un’aula informatica in Madagascar, per le 13 scuole gestite dall’associazione Zanantsika, che promuove l’istruzione e l’assistenza sanitaria, dalla materna alla media, nella zona rurale del Manakara. Sono stati forniti computer, tastiere, pannelli fotovoltaici, una cassaforte, mentre il prossimo anno comincerà la formazione agli insegnanti malgasci da parte dei soci del Rotary albese.

Sempre nel campo della solidarietà, iniziative di raccolta fondi hanno permesso di sostenere varie istituzioni e associazioni: con 3600 euro, attraverso il decennale del Memorial Salvino Camera, la camminata non competitiva che si svolge ogni anno, la scuola infermieri dell’Ospedale di Wamba (Kenya, il Pranzo del Tartufo a Montelupo Albese ha donato 3000 euro all’Associazione “La Carovana” di Alba, mentre con la Serata alle Cantine Piazzo a Seno d’Elvio, sono stati devoluti € 1500 a Sportabili di Alba; inoltre sono proseguite le donazioni di olio, latte e generi alimentari all’Emporio alimentare della Caritas e al Pane di san Teobaldo e, attraverso il service distrettuale Piccoli amici sono stati portati regali ai pazienti del reparto pediatrico di Verduno e degli ospiti di Casa Pina di Alba.

Il presidente Paolo Fortuna ha poi ricordato le attività a favore dei giovani, con l’adesione, come primo club piemontese, all’iniziativa Rotary Action Group For Peace (RAGFP) per la promozione della pace, il sostegno ai programmi Ryla, Rypen, Oltre l’Accademia, al concorso Legalità e cultura dell’etica, al Certamen Augusteo, al Premio interfrontaliero Interalpes, la sponsorizzazione dello spettacolo al Teatro Sociale La fisica che ci piace, con il prof. Vincenzo Schettini, rivolto ai diciottenni, l’incontro con gli studenti in occasione della Giornata mondiale contro la Polio, con Salvatore Caputo e della Giornata della memoria con Filippo Biolè e Angiolo Veroli, insieme a Una lettura laica della Bibbia, con Guido Armellini.

Dal punto di vista dell’aggiornamento culturale, il ciclo Pronti ad agire. Insieme possiamo, organizzato nel Salone di Banca d’Alba, ha riscosso un notevole successo di presenze in sala e in streaming, con centinaia di visualizzazioni. Sul palco si sono alternati l’atleta paraolimpico Salvatore Caputo per la Giornata mondiale contro la Polio, il giornalista Bruno Geraci sul come sopravvivere all’intelligenza artificiale, il prof. Guido Armellini a indicare una lettura laica della Bibbia, Mattia Villardita (alias Spiderman) a illustrare la sua attività di volontario negli ospedali pediatrici, il fotografo Guido Harari a ripercorrere la storia del Rock; non è mancata l’enogastronomia, alla scoperta delle tradizioni langarole: Emanuele Rovella con la tradizionale farina di Niella, e Matteo Monchiero e Elena Bonelli per il Liseret, degustato alla fine dell’incontro, accompagnato dalle prelibatezze preparate dagli studenti dell’Arte Bianca di Neive con la GraNiella.

Molti gli ospiti e relatori delle conviviali: i Fratelli Damiani a presentare il Raschera d’Alpeggio, Cesare Girello per la tradizionale serata di osservazione delle stelle, lo scultore e scrittore Christian Costa, Fabio Gallina e Paolo Tibaldi sul tema della comunicazione in piemontese, gli avvocati Filippo Biolè e Angiolo Veroli sul valore della memoria, il giornalista Domenico Quirico sulla crisi del Medioriente, il genealogista Christian Bonomi sull’importanza di conoscere le proprie radici

Per quanto riguarda l’inclusione, Il Premio Rotary Alba 2024 è stato assegnato alla Collina degli Elfi di Govone, l’associazione che offre alle famiglie dei bambini malati oncologici una settimana di soggiorno; inoltre è stata sostenuta la partecipazione di due disabili al Rotary Campus, un’altra iniziativa residenziale a favore dello sviluppo dell’autonomia.

In relazione alla del Club, sono continuate le serate di Azione professionale, in cui i soci (Raffaella Witzel, Enrico Strada, Maria Carla Mantovani, Massimo Marengo, Lorenzo Gallo) hanno presentato la loro attività o hanno discusso di diritto canonico, auto elettriche, comunicazione energie rinnovabili, crisi alimentare. Molto spazio è stato assegnato anche alle prospettive future del club con incontri dedicati.

Il presidente ha poi assegnato la Paul Harris Fellow a Gianni Bonino, Viviana Frediani, Maurizio Giacosa e Lorenzo Gallo.

Al termine della serata Paolo Fortuna ha consegnato al nuovo presidente per l’anno rotariano 2024-25, il notaio Gaia Frunzio, il collare che reca le targhette con il nome di tutti i predecessori dal 1956 ad oggi: una storia di quasi settant’anni! Gaia Frunzio ha espresso la sua soddisfazione e il suo impegno per il nuovo ruolo, che porterà avanti con temi legati a inclusione, imprenditoria, cultura.

È seguito poi il passaggio del collare del Rotaract, il club che riunisce i giovani dai 18 ai 30 anni: Leonardo Cappa, studente del V anno di odontoiatria, ha lasciato il posto a Marella Ruata, laureata in Management dell’informazione e comunicazione aziendale. Leonardo ha espresso la sua soddisfazione per l’anno passato, caratterizzato da amicizia tra i soci, mentre Marella si è detta entusiasta del nuovo ruolo in un club che sta crescendo.

La serata ha visto la presenza di molti graditi ospiti: il neoeletto Sindaco di Alba, Alberto Gatto, che ha portato i saluti dell’amministrazione.

Numerose le autorità rotariane: Remo Gattiglia, Governatore del Distretto 2032, Ezio Porro, segretario del 2032, Lorenzo Gallo, responsabile eventi 2032, Philippe Tricetti, past governor del distretto 1730 e vice presidente del club di Beausoleil, Jean Louis Lorenzi, past president di Beausoleil, Beppe Artuffo, past governor distretto 2032, Vincenzo Peisino, presidente del club di Bra, Federica Castrovilla, past President del Rotaract, Luca Crivelli, presidente incoming del Distretto Rotaract; inoltre hanno partecipato alla serata Tommaso Lorusso, presidente del Lyons di Alba, Nicolò Lamberti e Andrea Valente Arnaudi del club di Bra, Marcello Conte con la figlia Francesca (che partirà per il Sudafrica per lo scambio breve giovani del Rotary) e numerosi soci del Rotaract: Michelle Ruata, Nicolò Davico, Marco Quaglia, Dario Picco, Sara Cappa, Sofia Colombo, Giacomo Tibaldi, Alessandro Sanino, Aurora Ficetti, Davide Borio, Lorenzo Gobbi.