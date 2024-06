Al via a Candiolo la 10ª edizione del Custom Truck show

Ha preso il via Candiolo la 10ª edizione del Custom Truck show, una due giorni dedicata ai camion, con l'organizzazione di Alberto Sandrone che, nei mesi scorsi, aveva partecipato anche alla benedizione dei camion a Roccaforte Mondovì (leggi qui).

Alle 14 di oggi si sono aperte l’iscrizione al raduno dedicato ai camion e dalle 17:30 si inizierà con animazione a sorpresa e apertura degli stand gastronomici dalle 19:30. Alle 21 musica non stop con dj set e domani dalle 10 il risveglio del camionista con la colazione On the road.

Alle 12:30 gran fritto di pesce e alle 16:30 il foto Track show. Verso la fine del pomeriggio premiazione la chiusura della manifestazione.