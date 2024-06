Saluzzo: stasera "Anime salve", omaggio a Fabrizio De Andrè

Stasera domenica 30 giugno, alle ore 21.30 al Quartiere (ex Caserma in piazza Montebello) lo spettacolo "Anime salve", progetto musicale omaggio a Fabrizio De Andrè che prende il nome dall'omonimo album e canzone del cantautore.

Progetto nato come "costola" dello spettacolo musico-teatrale "Carlo Martello e altre storie", sognato, ideato e creato da Luisa Donalisio e Fabrizio San Martino, in collaborazione con il Teatro prosa di Saluzzo.

Un viaggio musicale nell’immortale mondo di De Andrè, nel quale ogni fermata affronta un tema particolarmente significativo al cantautore genovese.

Anime Salve è l'incontro di 14 musicisti e amici con diverso background musicale. Uno spettacolo per conoscere i concetti, i pensieri e la musica di quello che stato definito il più grande poeta cantautoriale italiano grazie all’interpretazione musicale di questo gruppo composto da: Marco Calegher (voce, pianoforte e tastiere), Roberta Maero (voce e cori), Erika Demichelis (voce e cori), Paolo Rosso (basso), Enrico Piccato (batteria), Bartolo Costamagna (percussioni), Maurizio Ribotta (chitarre), Davide Nari (chitarre), Fabio Allio (fisarmonica), Davide Balangero (Sax Soprano e Arr.), Jacopo Banchio (Sax Tenore), Aldo Barberis (trombone), Mario Zappala (flicorno e tromba), Luca Tagliapietra (tromba).

Il costo del biglietto è di 10 euro (gratis per disabili e minori di 10 anni) e parte del ricavato sarà devoluto all’associazione L'Airone Odv di Manta a sostegno delle attività rivolte ai ragazzi con autismo.

Per info e prevendita rivolgersi a L'ortica - libreria indipendente (via della Resistenza 4a/1 – Saluzzo); tel 393.8789359 (prenotazione anche via WhatsApp con pagamento Satispay).