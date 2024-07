Archiviata con successo la seconda edizione di “Sunset Urban Festival”

Positivo bilancio anche per la seconda edizione del “Sunset Urban Festival”, andata in scena dall'ora del tramonto in poi per tre sabati di giugno: il 15, il 22 ed il 29.

Sotto le colorate girandole appese in aria, le vie e le piazze del centro storico si sono trasformate in un palcoscenico a cielo aperto. Due gli ingredienti principali: la possibilità di fare aperitivi e cene, con numerose attività saviglianesi coinvolte, e l'intrattenimento a base di musica live e dj-set, con un palco in piazza Santarosa, l'altro in corso Roma ed un punto dedicato in piazza Cesare Battisti.

Co-organizzato dalla Fondazione Ente Manifestazioni e dal Comune di Savigliano, «l'evento è riuscito anche per il secondo anno a coniugare la voglia di divertimento estivo con la volontà di far lavorare insieme gli esercizi del centro – spiegano i promotori –. E a beneficiarne è stata soprattutto la vitalità di Savigliano, che ancora una volta è riuscita ad attirare un vasto pubblico di giovani e famiglie, anche dal circondario».

Aspetto importante, non è mancato l'appello ad un divertimento responsabile, con alcuni cartelli posizionati per il centro riportanti la scritta: “Non fare lo s[b]ronzo – se bevi non guidare. Divertiti usando la testa”.

Si ringraziano tutte le attività coinvolte: i Gold sponsor (Vineria Il Roma, Caffè della Torre, Caffè Cavour, Sabo Cafè), i Silver sponsor (Mowgli Cafè, Bar Sabena, Cremeria dei Perulin, Caffè Vittoria, Village Art Cafè) ed i Bronze sponsor (La Baraca di gelatö, Il Capriccio, Pizzeria Bucefalo, La Piada di una volta). Un grazie anche ai concessionari che hanno collaborato alla manifestazione: Auto Olivero, Azzurra, Carrozzeria Chiapello.

Le manifestazioni estive sono realizzate grazie al prezioso contributo della Banca CRS, Fondazione CRS, Tekfire, Piennezeta, Impresa Decorazioni Cirianni.