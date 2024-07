A Racconigi una serie di incontri sulla realizzazione dei sottopassi ferroviari di via Caramagna e via Tagliata

Giovedì 11 luglio alle ore 21,00, presso i locali SOMS in Racconigi, via Carlo Costa n. 23, il Comitato “Per un sottopasso sostenibile”, terrà il primo di un serie di incontri informativi.

L’evento ha come titolo “La realizzazione dei sottopassi ferroviari DURANTE E DOPO; informare, sensibilizzare e condividere il progetto” e sarà l’occasione per presentare e far conoscere gli scopi del Comitato e divulgare il dibattito sulla realizzazione dei sottopassi ferroviari di via Caramagna e di via Tagliata.

“In queste ore abbiamo avuto notizia che anche il Sindaco di Racconigi ha organizzato, per la settimana successiva, un incontro informativo analogo, dal titolo evocativo che richiama l’imminente partenza dei lavori. - dicono i sostenitori del Comitato in una nota -. La notizia rappresenta il primo tangibile risultato ottenuto dal neonato Comitato perché, finalmente, si è deciso ad uscire dalle stanze del Municipio per incontrare i cittadini sul tema dei sottopassi ferroviari. La sua sarà la prima riunione pubblica in sei anni: è infatti dal 2018 che Rete Ferroviaria Italiana ha comunicato ufficialmente di voler chiudere i quattro passaggi a livello esistenti a Racconigi per sostituirli con un sottopasso veicolare in via Caramagna e un sottopasso solo pedonale in via Tagliata".

Ma non sono tutte rose per i cittadini firmatari: “Spiace tuttavia constatare che nella sua dichiarazione – aggiunge il Comitato - prima ancora d’incontrarlo e di confrontarsi con lui, abbia “bollato” il nostro Comitato come quello del “NO ai sottopassi”, nonostante sin dall’inizio, per evitare fraintendimenti, per voce del nostro presidente Luigi Reynaudo avessimo chiarito che a scanso di equivoci, nessuno degli aderenti al Comitato è contrario alla realizzazione dei sottopassi come soluzione definitiva alle problematiche connesse con gli esistenti passaggi a livello”.

All’incontro dell’11 luglio sono stati invitati anche rappresentanti di Rete Ferroviaria Italiana, la Provincia di Cuneo e l’amministrazione comunale.