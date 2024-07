Bra: si nomina la nuova Commissione per il paesaggio

Nelle prossime settimane si procederà alla nomina dei componenti della nuova Commissione locale per il Paesaggio di Bra.

Come indicato nel relativo bando pubblicato all’albo pretorio e sul sito Internet del Comune (Amministrazione/Organi di governo/Commissioni), i soggetti interessati dovranno presentare la propria candidatura entro le 12 del 18 luglio 2024 mediante posta elettronica certificata (all’indirizzo comunebra@postecert.it), posta ordinaria o a mano all’Ufficio Protocollo del Comune (via Barbacana 6, secondo piano; orari: lunedì, martedì mercoledì e venerdì ore 8.45-12.45, il giovedì continuato dalle 8.45 alle 16, previo appuntamento da concordare chiamando lo 0172-438326), utilizzando l’apposita modulistica allegata al bando.

Non possono far parte della commissione – la cui partecipazione non prevede compensi economici – i membri della Commissione Edilizia e di altre commissioni comunali operanti nel settore urbanistico-edilizio, i tecnici interni dell’Amministrazione interessata, gli Amministratori comunali e i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.