A Cuneo l'incontro dell'UNCEM sulla riscrittura del Testo Unico degli Enti Locali

Si terrà venerdì 12 luglio alle 10 allo spazio incontri della Fondazione CRC in via Roma a Cuneo l’incontro “La riscrittura del Tuel per Comuni più uniti e coesi”.



Un seminario nazionale di dialogo, analisi e approfondimento nell’anniversario della morte del presidente dell’UNCEM Lido Riba e nell’ambito del progetto ITALIAE del Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio Ministri, che guarda alla definizione di percorsi futuri per le Unioni e le Comunità Montane.



All’incontro interverranno:

Patrizia Manassero, sindaca di Cuneo

Paola Falco, sindaca di Caraglio

Luca Robaldo, presidente della Provincia di Cuneo

Marco Gallo, assessore alla Montagna e alle Foreste della Regione Piemonte

Enrico Bussalino, assessore agli Enti locali della Regione Piemonte

Roberto Colombero, presidente Uncem

Claudio Palombo, capo dipartimento per gli Affari interni e Territoriali del Ministero dell'Interno

Daniele Donati, professore di Diritto Amministrativo dell'Università di Bologna

Sergio Foà, professore di Diritto Amministrativo dell'Università di Torino

Giovanni Vetritto direttore Generale del Dipartimento per le Autonomie e gli Affari regionali

Paride Gianmoena, presidente Consorzio Comuni trentini

Alex Micheletto, presidente CELVA Valle d'Aosta

Pierluigi Vinai, segretario ANCI Liguria

Giovanni Battista Pasini, presidente Uncem Emilia Romagna

Marco Bussone, presidente nazionale Uncem