Attività sindacale delle Forze Armate, c'è il decreto. Bergesio: "Sancita per la prima volta la liceità"

C’è il via libera definitivo del Senato al dl Attività sindacale delle Forze Armate. Il decreto legge è stato presentato dal Presidente del Consiglio Meloni e dal Ministro della Difesa Crosetto, di concerto con il Ministro dell’Economia Giorgetti, e sblocca l'attività sindacale, finora svolta dai Cocer. È stato approvato con 107 voti favorevoli, nessun contrario e 19 astensioni.



Il Senatore della Lega, Giorgio Maria Bergesio, Vicepresidente Commissione Attività produttive di Palazzo Madama, commenta: “Per la prima volta si sancisce la liceità delle associazioni sindacali nelle Forze Armate. In precedenza il Codice dell’ordinamento militare (COM) non ammetteva tale possibilità, per ragioni storiche e politiche, riconoscendo soltanto le associazioni rappresentative facenti parte istituzionalmente dell’organizzazione militare, Cocer, Cobar e Coir”.



L’obiettivo del provvedimento è consentire il pieno svolgimento dell’attività a carattere sindacale e la partecipazione alle procedure di contrattazione del comparto difesa - sicurezza. In questo contesto, sono attribuiti alle associazioni i distacchi e permessi retribuiti, in ragione di un distacco ogni quattromila unità di personale e di un’ora annua di permesso retribuito ogni due unità di personale. Il testo prevede anche un incremento delle risorse destinate al Nato innovation fund per sostenere startup innovative nel campo della Difesa.



“La presenza di associazioni sindacali, ora prevista anche per Forze Armate e corpi di Polizia che rimangono pienamente militari, è un cambiamento significativo. Il mondo militare segue, quasi cinquant’anni dopo, quello delle Polizie ad ordinamento civile, per le quali il percorso verso la sindacalizzazione è giunto al traguardo ad inizio anni Ottanta”, sottolinea il Senatore cuneese della Lega, che conclude: “La puntuale regolamentazione della materia è assolutamente necessaria, vista la specificità dell’ordinamento militare e le esigenze di coesione e neutralità che distinguono le Forze Armate dalle altre strutture statali. La sicurezza è bene con alto valore sociale. Fondamentale che i lavoratori di questo settore continuino a svolgere al meglio le proprie attività al servizio dei cittadini, per un Paese più sicuro e quindi più efficiente”.