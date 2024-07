A Dynamo Camp donati 2.200 euro durante la Festa del Borgo di San Lorenzo ad Alba

Dynamo Camp, ente che offre in maniera gratuita programmi di terapia ricreativa rivolti ai bimbi e ai ragazzi dai 6 ai 17 anni affetti da patologie gravi e croniche, si è fatta conoscere e apprezzare a Roddi e Grinzane, grazie alla collaborazione con L'estate ragazzi ZerocentoLanghe.

Due giornate ricche di emozioni, di condivisioni e apertura tra giochi, video e domanda interessate dei bambini. "Vorremmo ringraziare Elisa, Valentina, Michele per la possibilità che ci hanno dato di raccontare la nostra realtà, ma soprattutto un grazie va ai bambini e i ragazzi che ci hanno fatto emozionare", spiega Chiara Giribaldi, volontaria albese e ambasciatrice del gruppo.



L'accoglienza del territorio si è manifestata anche durante la Festa dei 40 anni del Borgo di San Lorenzo di Alba. Aggiunge Chiara Giribaldi: "Anche in questo caso dobbiamo ringraziare chi ci ha dato lo spazio e la possibilità di farci conoscere. Un grazie a Luca Sensibile, presidente della Giostra delle Cento Torri e Ines Manassero, presidente del Borgo di San Lorenzo di Alba, che hanno donato a Dynamo Camp 2.200 euro".

Dal 2007 più di 84.000 bambini, ragazzi e genitori hanno riso, giocato e sfidato i propri limiti grazie alle attività del Dynamo Camp in un’oasi di oltre 900 ettari che sorge a Limestre, in Provincia di Pistoia. Il divertimento è assicurato da balletti, musica, momenti di fotografia e video, ma ci sono anche passeggiate in mezzo alla natura, una scuola di circo, arrampicate e tante sorprese.