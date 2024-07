Quarantesimo pellegrinaggio notturno a piedi da Manta a Valmala

Per il quarantesimo anno gli abitanti di Manta hanno rispettato la tradizione di raggiungere nel periodo, tra fine giugno e inizio luglio, il santuario mariano di Valmala con il pellegrinaggio notturno a piedi.

Domenica, scorsa 30 giugno, sono state una cinquantina le persone che sono partite a piedi alle 2 del mattino da Manta, accompagnate dal parroco don Beppe Arnaudo e dai volontari della squadra Aib guidata dal volontario Gianni Donalisio e della Protezione Civile del paese che, con due mezzi, hanno prestato assistenza ai camminatori trasportando anche i loro zaini.

La camminata di preghiera e spiritualità, di circa una trentina di chilometri, ha attraversato Verzuolo, Piasco dove ha fatto una sosta nella chiesa di Sant’Antonio per poi proseguire verso Rossana con pausa per la colazione alla cappella di Madonna delle Grazie per poi salire a Lemma.

La comitiva ha poi raggiunto verso le 9,30 Pian Pietro, a poca distanza dal Santuario di Valmala, dove è stata raggiunta dai mantesi saliti in auto che hanno formato un gruppo di oltre 100 persone.

Dopo aver partecipato alla messa delle 11, celebrata in onore della Madonna Maria Madre delle Misericordia a cui è dedicato il Santuario, i pellegrini mantesi si sono ritrovati per il pranzo conviviale in amicizia alla fine del quale si sono dati appuntamento per il prossimo anno.