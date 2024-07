Incidente a Bene Vagienna, auto si cappotta sulla Provinciale 3

Non ha coinvolto altri mezzi l’incidente che nella mattinata di oggi, mercoledì 3 luglio, ha coinvolto una vettura impegnata a percorrere il tratto della Strada Provinciale 3 che attraversa il territorio di Bene Vagienna.

Per ragioni in corso di accertamento la persona alla guida dell’auto ne ha perso il controllo e questa è prima uscita di strada per poi rovesciarsi.

Immediati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei sanitari del Servizio Regionale 118, che hanno preso in consegna il ferito, e dei Vigili del Fuoco partiti dal Distaccamento di Mondovì, impegnati nella messa in sicurezza della vettura. Non si conoscono al momento le condizioni del ferito.