Tenta di rubare un profumo al Tigotà di Cuneo: fermato da Polizia e vigili urbani

Attimi di tensione ieri (mercoledì 3 luglio) a Cuneo, in piazza Europa, con l’intervento delle volanti della Polizia e del nucleo di pronto intervento della polizia Locale causato da un tentativo di furto.



Responsabile del gesto un uomo, che ha tentato di portare via dal negozio “Tigotà” un prodotto (secondo la ricostruzione della polizia Locale, un profumo). Il fatto è accaduto verso le 18.30, l’uomo è stato ‘pinzato’ al suono del dispositivo antitaccheggio mentre stava tentando di lasciare il negozio. Immediata la chiamata alle forze dell’ordine.



L’uomo è stato perquisito e il prodotto rubato restituito. Dimenandosi per tentare di fuggire, ha poi rifiutato di lasciare le proprie generalità: è stato quindi condotto in Questura per l’identificazione.



Sul posto, testimone dell’accaduto ma senza alcun ruolo dimostrato nel furto (e, quindi, nessuna complicità), era presente anche un’amica dell’uomo fermato.