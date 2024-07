Narzole, doppio appuntamento a Vergne per la festa solidale che ricorda Samuele Vaira

Cultura, divertimento e solidarietà. Su queste direttrici si snodano i diversi appuntamenti in programma in questo fine settimana a Narzole.

Sembra che ormai le manifestazioni del paese abbiano trovato la loro strada: raccogliere le esigenze della collettività e provare a rispondervi attraverso un ventaglio di proposte corali e inclusive. Lo spirito è quello di creare occasioni in cui la comunità possa riscoprire la bellezza di fare le cose insieme.

Si partirà questa sera, giovedì 4 luglio, ancora una volta con la presentazione di un libro dal titolo "Politica come tempo opportuno", scritto da una giovane narzolese, Noemi Beccaria. L'autrice dialogherà con il teologo Duilio Albarello e ci presenterà il suo scritto, molto intenso come non potrebbe essere diversamente per un testo denso, importante, ricco di stimoli e opportunità. L’incontro è in programma alle ore 21 presso l’ala coperta di Palazzo Balocco.

Venerdì 5 e sabato 6 luglio ci si trasferirà a Vergne, nella Cascina Barone, per la terza edizione dell'evento "Samuele Vaira per la vita", manifestazione che offrirà due grandi proposte musicali: venerdì si esibiranno i "Divina" e sabato gli "Ala nomade in concerto". Prima e dopo gli spettacoli Karaoke e dj set con Pippo's Dj. Durante le serate si potrà anche mangiare in compagnia fritto misto di pesce, pizza, panini, patatine, dolci, birra, vino e cocktail.

[Samuele Vaira, in suo ricordo la festa il cui ricavato andrà a Casa Ugi]

L'iniziativa, partita come spesso accade da un'esperienza di grande dolore, ogni anno restituisce frutti speciali di generosità. Il ricavato della manifestazione, infatti, verrà devoluto a Casa Ugi, un prezioso progetto di accoglienza per bambini e famiglie che si trovano ad attraversare momenti estremamente difficili.