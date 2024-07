Bando Distruzione della Fondazione CRC: sostegno da 294mila euro per undici progetti

Il CdA della Fondazione CRC ha selezionato gli 11 progetti beneficiari del Bando Distruzione 2024.



Per la Misura 1 (interventi di distruzione) sono stati presi in considerazione sette contributi per 222 mila euro complessivi a sostegno dei progetti candidati dai Comuni di Bosia, Feisoglio, La Morra, Levice e dalle Parrocchie Natività di Maria (Morozzo), San Giovanni Battista (Moiola) e Santi Pietro e Bartolomeo (Pezzolo Valle Uzzone).



Per la Misura 2 (destinata ai Comuni della zona UNESCO) sono stati scelti quattro contributi per 72 mila euro complessivi, in occasione del 10° anniversario del riconoscimento per i progetti candidati da Comune di Barbaresco, Barolo, Diano d’Alba e Roddino.



Dall’analisi delle diverse progettualità candidate è emersa l’alta qualità delle iniziative proposte su entrambe le misure: in particolare, tre progetti beneficiari (comuni di Bosia e Feisoglio e il progetto della parrocchia di Parrocchia San Giovanni Battista a Moiola) insistono su territori in cui sono attive le azioni promosse dal bando Comunità in Rilievo (iniziativa triennale promossa da Fondazione CRC per accompagnare le istituzioni e le comunità locali delle aree montane e collinari nell’implementazione di strategie finalizzate allo sviluppo dei territori e al benessere dei cittadini, con particolare attenzione alla dimensione comunitaria).



Con questa delibera, nelle sei edizioni finora promosse a partire dal 2017 il Bando Distruzione arriva a sostenere 66 progetti per un contributo complessivo che supera i 2 milioni di euro, destinati a interventi di abbattimento o di mitigazione delle brutture del territorio e per far posto alla bellezza.



In particolare, il Bando ha promosso la realizzazione di 29 interventi di demolizione di edifici fatiscenti e abbandonati, 19 interventi di riqualificazione e mitigazione e 18 interventi di arte pubblica. A partire dal 2019, la votazione online dei progetti selezionati nella prima fase ha coinvolto oltre 42 mila votanti e raccolto oltre 52 mila preferenze, insistendo su oltre 60 comuni della provincia di Cuneo.



“Restituire bellezza ai nostri territori attraverso interventi in grado di attivare le comunità e renderle protagoniste di un processo di cambiamento è la cifra specifica del Bando Distruzione, che con questa sesta edizione supera i due milioni complessivi di contributi deliberati”, commenta Mauro Gola, presidente della Fondazione CRC.

“I progetti selezionati ci restituiscono la fotografia di un territorio vivace, nel quale piccole comunità sono in grado di mettere insieme le energie e proporre iniziative di valore, capaci di promuovere sviluppo territoriale anche in zone meno centrali della nostra provincia”.