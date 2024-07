Domani il concerto di HandpaNox nella chiesa nella grotta a Santa Lucia

Speciale appuntamento, questa domenica, al Santuario di Santa Lucia, nel comune di Villanova Mondovì.

In occasione della prossima visita guidata, domenica 7 luglio (dalle ore 14.30 alle ore 17.00 con servizio navetta), alle ore 17.30 presso la grotta, avrà luogo un concerto di handpan (strumento musicale idiofono in acciaio) suonato da Marco Nocentini, un’esperienza originale e unica nel suo genere, in un contesto davvero speciale.

Tra le novità proposte dall'associazione AmiSaL, che cura il Santuario e le visite, domenica 4 agosto, anche una speciale mostra di numismatica, una curiosa rassegna che può svelare curiosità particolari.

“Questa ripartenza fa ben sperare in un rinnovato interesse ed entusiasmo – dichiara il Direttivo dell’AmiSaL – continuando il cammino intrapreso già negli anni scorsi, dove abbiamo visto la presenza, in ogni stagione estiva, di circa 1.900 persone, provenienti anche da molte parti d’Italia e dall’estero, oltre a pellegrinaggi e visite di gruppi organizzati. Per quest’anno abbiamo già numerosi gruppi e pellegrinaggi prenotati e siamo disponibili ad accogliere turisti e pellegrini nelle date previste per le visite guidate”.

La grotta-Santuario sarà visitabile, tutte le domeniche, fino a metà settembre (orario 14.30-18.00). Ogni domenica, alle ore 16.30, le Suore Missionarie della Passione animeranno la preghiera del rosario in grotta.

Le prossime visite guidate avranno luogo nel pomeriggio di domenica 7 luglio, 4 agosto, 1 settembre (si consiglia vivamente la prenotazione ai contatti sotto indicati).

Dall’estate 2023, i Volontari dell’AmiSaL si sono attivati al fine di poter offrire le visite guidate, oltre che in italiano, anche in lingua francese e in inglese, così da soddisfare appieno anche i visitatori stranieri ospiti nel monregalese.

Per riferimenti, informazioni, adesioni all’AmiSaL e donazioni, si può contattare l’Associazione tramite l’indirizzo e-mail (santalucia.villanova@gmail.com) o i recapiti telefonici (tel./sms/whatsapp 351.6384771).