Crypto sportsbook: come scommettere e giocare online con le criptovalute

L’uso delle criptovalute non è più solo limitato a settori finanziari e puramente speculativi ma, con le sempre crescenti applicazioni, ora è possibile utilizzarle anche per scommesse online e in alcuni dei migliori casinò del Web. Il concetto è molto semplice e prevede l’uso di token nativi o non per il gioco d’azzardo al posto del denaro classico. Le criptovalute sono asset particolarmente volatili, quindi hanno il potenziale di valere di più o di meno nel giro di poco tempo.

I casinò online che sfruttano questi asset digitali permettono generalmente agli utenti di effettuare sia depositi sia prelievi utilizzando le criptovalute. Ma perché si rivela un elemento interessante? Come vedremo, i vantaggi di scommettere con questi token sono svariati.

Vantaggi per l’uso di criptovalute nel gioco online

Il primo, innegabile vantaggio, è nella velocità delle transazioni. Usando le criptovalute, i depositi sono istantanei. La transazione si aggiunge sotto forma di blocco alla blockchain e impiega poco tempo per essere completata.

A ciò si aggiungono anche i bassi costi in termini di commissioni. I pagamenti classici sono spesso soggetti ad alte commissioni, soprattutto quando si tratta di gioco d’azzardo. Con le criptovalute invece non ci sono intermediari e ciò garantisce un prezzo più basso. Per fare un esempio, un prelievo tramite bonifico bancario può avere commissioni variabili, mentre invece usando una criptovaluta come Bitcoin, il costo è di pochi centesimi.

Un altro vantaggio è poi nell’anonimato e trasparenza. La blockchain non chiede informazioni personali relative alla carta di credito o indirizzo. Quindi, si può mantenere la propria privacy utilizzando criptovalute per le scommesse.

Lucky Block, casinò online che usa criptovalute

Sebbene i casinò online che accettano criptovalute stiano aumentando a dismisura, sono davvero pochi quelli consolidati in grado di offrire anche token nativi. Uno dei più interessanti è Lucky Block, un portale che dispone di una vasta gamma di giochi, sia live sia classiche slot machine. Non solo, Lucky Block è anche perfetto per chi cerca crypto sportsbook, ovvero la possibilità di scommettere su eventi sportivi di ogni tipo utilizzando gli asset digitali.

Nella sezione sport trovate centinaia di eventi che spaziano dal calcio, tennis, basket, hockey, cricket, pugilato, MMA, rugby e persino eSports come Counter-Strike. Per iniziare a scommettere su Lucky Block casinò è necessario innanzitutto creare un account. Operazione estremamente semplice che richiede in aggiunta, il collegamento di un wallet per criptovalute. Potrete usare WalletConnect, MetaMask, TrustWallet, Coinbase e molti altri compatibili con il portale.

LBLOCK, il token nativo di Lucky Block casinò

Come già accennato precedentemente, Lucky Block dispone di un token nativo chiamato LBLOCK. Questo opera su rete Ethereum e le tariffe del gas sono legate al momento in cui viene effettuato il deposito. Il vantaggio di usare LBLOCK è che i prelievi sono istantanei e quindi non c’è necessità di attendere svariati giorni lavorativi come avverrebbe normalmente con un bonifico bancario. In ogni caso, la velocità è dipendente anche dalla congestione della rete, ma si tratta comunque di attese molto brevi nella maggior parte dei casi.

Usare il token LBLOCK offre inoltre una serie di vantaggi, per esempio la possibilità di ottenere premi tramite il programma fedeltà di Lucky Block, partecipare a tornei esclusivi e poter effettuare lo staking del token. Al momento, LBLOCK V2, token avanzato di Lucky Block Casinò giunto alla sua seconda versione, può essere acquistato direttamente tramite gli exchange compatibili, ovvero MEXC, Lbank, Gate.io e Uniswap. Il portale è comunque impegnato affinché siano aggiunti altri exchange per ampliare ulteriormente il bacino d’utenza.

Bonus disponibili su Lucky Block Casinò

Come tutti i casinò online, anche Lucky Block punta a premiare i propri utenti grazie a numerosi bonus disponibili nella sezione “Promozioni”. Quello principale è senza dubbio l’offerta di benvenuto che, dopo la registrazione sul casinò, permette di ottenere un bonus del 200% fino a 25.000€ e 50 giri gratuiti. Per ottenere questo bonus basta registrare un account, effettuare un deposito di almeno 20€ e ogni volta che si gioca 6 volte il deposito iniziale, viene rilasciato un bonus del 10%. I 50 giri gratuiti sono immediatamente accreditati e utilizzabili su slot Wanted Dead or a Wild.

Non è l’unico bonus, però, poiché ci sono anche missioni di ricarica settimanali, per ottenere due bonus sul deposito ogni mercoledì. Questi dipendono dal livello fedeltà raggiunto con il programma VIP, ma garantiscono importi variabili dal 25 al 40% sui vostri depositi.

Scommesse rapide

Questo nuovo modo di scommettere proposto da Lucky Block consente di ottenere le migliori quote alla massima velocità. Basta controllare la sezione Scommesse rapide, ottenendo le migliori quote live tra 150 mercati selezionati per ogni partita. Non c’è bisogno di effettuare alcuna ricerca e tutto viene presentato dal vivo ogni 30 secondi. Dopodiché è possibile piazzare la propria scommessa e ricevere immediatamente i pagamenti, senza attendere nemmeno la fine delle partite.

Lucky Block Casinò è dunque un portale affidabile e sicuro, con licenza rilasciata da Curacao. Il portale è senza dubbio rivolto al futuro del gioco d’azzardo, puntando molto sull’applicazione di criptovalute e, nello specifico, del token nativo LBLOCK.

