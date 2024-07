Quaranta squadre e trecento bambini: un successo il torneo “Il campionissimo” a Borgo San Dalmazzo

Quaranta squadre e quasi 300 bambini dai 4 ai 12 anni che si sono sfidati a colpi di pallone da sabato 29 giugno a domenica 7 luglio. A Borgo San Dalmazzo non c'è estate che cominci senza il torneo di calcio “Il campionissimo” nell'area del Tesoriere, giunto alla 13^ edizione.

Tutto è iniziato nel 1994 con l'associazione Toteca, poi dal 2011 la creazione di un nuovo gruppo sportivo, il GIO.CA.TE (GIO.vani C.ampioni A.l TE.soriere). Dietro c'è Mauro Goletto, instancabile cronista di ogni partita che conosce a memoria nomi e cognomi di ogni partecipante: un giorno lontano ebbe l’idea di coinvolgere nella sua passione per il calcio pulito ed onesto, i bambini di Borgo per farli sentire importanti, non tanto per la voglia di vincere ed arrivare, ma per il gusto di giocare e di stare insieme.

Con lui tanti volontari e collaboratori che in questi anni hanno fatto crescere questo evento aperto a tutti senza distinzioni: bimbi e bimbe, dai quattro ai dodici anni, con l'unica regola di essere residenti a Borgo San Dalmazzo.

Anche quest'anno è stato un vero successo con il gran finale domenica 7 luglio. Quattro le categorie che si sono contese il titolo di Campionissimo.

Per la categoria Trottole (classe 2018-19-20) prima la squadra dei Leoni

***

Per la categoria Primi Calci (classe 2016-17) prima la squadra del Paris Saint Germain.

***

Per la categoria Promesse (classe 2014-15) prima la squadra dell'Inter.

***

Per la categoria Veterani (classe 2012-13) prima classificata l'Olanda.

Tutti gli atleti hanno indossato maglie ufficiali e hanno giocato lo stesso numero di partite della durata di venti minuti con tanto di rigori alla fine.

Nello spirito del Campionissimo, tutti i bimbi hanno ricevuto un premio, vinti e vincitori e alzato i trofeo al cielo. Tutto grazie ai tantissimi sponsor che ogni anno decidono di sostenere questa bella iniziativa.

Come ha detto Mauro Goletto: “Lo spirito è sempre lo stesso. Vincere non è così importante ma è fondamentale partecipare e divertirsi rispettando i veri valori dello sport”.

Alle premiazioni c'erano anche due testimonial: Anna Arnaudo e Nicola Giordano, due ex del Campionissimo, oggi atleti d'eccezione. Anna nella corsa e Nicola nel biathlon.

Ha portato la sua testimonianza anche Eva Callipo, della Freedom Woman: “Una bellissima iniziativa che dimostra come lo sport sia condivisione, aggregazione e divertimento. Solo dopo arrivano i risultati”



Presente anche l'amministrazione comunale che, da sempre, sostiene l'iniziativa. La vicesindaca Clelia Imberti ha premiato bambini e ragazzi insieme all'assessore Armando Boaglio e alla consigliera Katia Manassero: “E' stata una settimana di sorrisi e tifo, se la porteranno dietro tutta la vita. Grazie alla società, ai volontari e alle famiglie”.