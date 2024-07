Cuneo, alla Pinetina "A Straight story" di David Lynch

Venerdì 12 luglio è in programma, presso il parco “La Pinetina” di via Bongioanni angolo via Riberi, il secondo appuntamento della rassegna "Cinema sotto le stelle".



In cartellone “Una storia vera. The Straight story” diretto da David LYnch, con Richard Farnsworth, Harry D. Stanton, Sissy Spaceck. Il film ha ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali ed è ora presentato in questa nuova edizione restaurata lo scorso anno dalla Cineteca di Bologna. Si ispira ad una vicenda realmente accaduta. Alvin, settantatré anni e una salute precaria, vive con la figlia che ha un lieve ritardo mentale. Un giorno scopre che suo fratello ha avuto un infarto. Il loro rapporto non è buono ma decide di andare a trovarlo per fare pace prima che sia troppo tardi per entrambi. Non ha più la patente e quindi parte a bordo di un vecchio tosaerba. Nel lungo viaggio incontra molte persone a cui dà e da cui riceve qualcosa. Ma vuole arrivare prima che lui, suo fratello o il tosaerba siano messi fuori gioco per sempre.



Ingresso gratuito e inizio alle 21,30. In caso di maltempo la proiezione avrà luogo presso la Casa del Quartiere Donatello.



La rassegna fa parte del progetto “AttraversaMenti” organizzato da MenteInPace in collaborazione con Centro Diurno del S.S.Mentale ASL CN1, Comune di Cuneo, Casa del Quartiere Donatello, Comitati di quartiere Donatello e Gramsci, Cooperative Sociali Momo e Proposta 80, Associazioni Amnesty International e Ariaperta, US Acli, con il sostegno di Fondazione CRC e CSV Società Solidale.