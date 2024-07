Bra, torna l’appuntamento con l’esposizione internazionale canina: previsti oltre 650 esemplari

Domenica 14 luglio torna a Bra l’appuntamento con l’Esposizione internazionale canina, evento giunto ormai alla 4ª edizione a cura di Cacib, Gruppo Cinofilo Langhe e Roero e della Delegazione Enci di Alba.

"Si tratta di verifiche cinotecniche con cui l’Enci individua i soggetti che posseggono caratteristiche tali da poter essere utilizzati nella riproduzione, per il mantenimento e il miglioramento delle razze" - spiega Massimo Favo, presidente del Gruppo Cinofilo.

Il format della manifestazione è quello consolidato: al mattino i giudici valutano gli esemplari singolarmente, suddivisivi per razza; al pomeriggio passano i migliori per ogni razza, sempre divisi in gruppi, fino a decretare i migliori tre. La lieta novità è il deciso incremento, del 30%, delle iscrizioni, per un totale di 653 partecipanti nel 2024. Sintomo dell’apprezzamento dell’iniziativa:

"Dopo la prima edizione svoltasi a Cherasco a livello nazionale, da tre anni a Bra abbiamo assunto dimensione internazionale. La location si presta in maniera particolare perché è ricca di spazi d’ombra e in posizione centrale. Molta gente, anche profana, si ferma ad assistere: diverse razze canine non si vedono tutti i giorni".

Appuntamento dalle 9 in piazza Giolitti.