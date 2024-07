"Cherasco Incontra": si parla di alimentazione e di integratori

Penultimo appuntamento con “Cherasco Incontra” mercoledì 17 luglio: si parla di integratori alimentari con la dottoressa Daniela Domeniconi. Dopo avere trattato, negli anni precedenti, le regole per uno stile alimentare adeguato alla prevenzione delle malattie ed avere fornito indicazioni per leggere e interpretare in modo corretto le etichette degli alimenti, quest’anno la dottoressa Domeniconi affronterà il tema degli integratori alimentari.

Gli integratori alimentari sono fonti concentrate di nutrimenti o di altre sostanze con effetto nutrizionale o fisiologico, commercializzati sotto forma di pillole, compresse, capsule, liquidi a dosi misurate. In essi può essere contenuta un’ampia varietà di sostanze nutritive e di altri ingredienti tra cui, ma non solo, vitamine, minerali, amminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre e varie piante ed estratti di erbe,

Obiettivo dell’incontro della serata sarà quindi di suggerire un impiego consapevole ed efficace di questi prodotti.

Il luogo di ritrovo sarà l’Orto dei Padri, alle ore 20.45 (in caso di maltempo si andrà all’auditorium civico); ingresso libero e gratuito.