A Dronero si cerca Princi, gattina di un anno

Ha un anno la tenera Princi, micia dal pelo corto e tigrato.

La notte tra lunedì 8 e martedì 9 luglio si è allontanata dall’abitazione dei suoi proprietari a Dronero. Si cerca in zona Viale Stazione e supermercato Mercatò.

"Non si era mai allontanata ed è molto paurosa, soprattutto delle macchine - dice la padrona -. Qui dove abitiamo è una zona trafficata perché vicino alla statale e siamo molto preoccupati che possa finire sotto una macchina. Abbiamo già provato a cercarla anche più in là, in zona cimitero, ma niente. Anche questa mattina svegliarsi senza il suo musino vicino e non sapere dov’è è stato brutto, spero davvero di ritrovarla al più presto. Con mio marito ringraziamo tutti quelli che ci aiuteranno nelle ricerche”.

Chiunque vedesse Princi è pregato di telefonare al 328/0191730.