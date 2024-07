Attraverso festival, Cinema all’aperto e Vi-Bra-Zioni: ecco i prossimi appuntamenti a Bra

Quella che arriva si preannuncia come una settimana davvero ricca di appuntamenti all’ombra della Zizzola. Si comincia lunedì 15 luglio 2024 con il primo primo appuntamento di Attraverso Festival. Ospite Gianrico Carofiglio: ex magistrato e autore di successo noto per i suoi romanzi avvincenti e per la sua costante partecipazione al dibattito sulla società contemporanea, nella cornice medievale di Palazzo Traversa presenta una serata dedicata alla riflessione e all’ispirazione. Ore 21, ingresso 12 euro, biglietti in prevendita su www.mailticket.it.

Dal 16 al 20 luglio i giardini del Belvedere della Rocca, intitolati a padre Ettore Molinaro, ospiteranno invece il nuovo festival di danza contemporanea intitolato “Vi-Bra-Zioni”. Previsti lezioni a cura di artisti internazionali, workshop a cielo aperto, incontri e approfondimenti. Lo spettacolo finale, che si terrà il 20 luglio alle 21,15, sarà ospitato dal Parco della Zizzola. Iniziativa a cura di Diana Cardillo e ArteDanza di Donatella Poggio. Ingresso gratuito

Giovedì 18 luglio, infine, nuovo appuntamento con il “Cinema all’aperto” nel cortile di Palazzo Traversa; alle 21,30 si proietta “Assassinio a Venezia” di Kenneth Branagh, che torna a dirigersi per la terza volta nei panni di Hercules Poirot in un inconsueto giallo da camera gotico, liberamente ispirato a ““Poirot e la strage degli innocenti”, romanzo di Agatha Christie del 1969.

Hercule Poirot ha perso la fede in Dio e nell’umanità e dopo la Guerra si ritira a Venezia dove fa una vita privata molto solitaria. Un giorno però una sua vecchia amica gli propone di partecipare ad una festa con seduta spiritica in cui contattano una ragazza morta suicida poco tempo prima. Poirot viene ingannato e quasi affogato, così dopo l’intervento della polizia inizia a risolvere il caso, anche se non crede nel paranormale, finendo poi per cambiare le sue convinzioni.

Ingresso a 3 euro, posti limitati.

Prima della proiezione del film (dalle 20.30 alle 21.15) sarà possibile effettuare una visita guidata gratuita ai diversi corredi funebri conservati nelle teche di Palazzo Traversa. Per partecipare al tour “Cinema e Museo” è necessaria la prenotazione all’Ufficio Cultura e Manifestazioni, chiamando il numero 0172.430185 o scrivendo a turismo@comune.bra.cn.it.

In caso di pioggia le proiezioni si terranno presso l’Auditorium “G. Arpino” in largo della Resistenza e le visite “Cinema e Museo” saranno annullate.

Gli appuntamenti con il Cinema sotto le stelle proseguono il 25 luglio con “Perfect days” di Wim Wenders, il 1 agosto con “Wonka” di Paul King, l’8 agosto con “Cento domeniche” di Antonio Albanese e il 15 agosto con “Un altro ferragosto” di Paolo Virzì.