Caporalato, Flai Cgil: "Nelle Langhe no episodi isolati, agire in fretta, applicare la 199"

“L’operazione della Questura di Cuneo, che ha portato arresti e misure cautelari, conferma una realtà denunciata e segnalata da anni dalla Flai Cgil ai tavoli istituzionali, contrattuali e agli enti preposti. Situazioni di sfruttamento e intermediazione di manodopera illecita in un settore come quello vitivinicolo, che vede ampie sue parti sempre più spesso teatro di sfruttamento in ogni parte del paese, anche nelle Langhe, patrimonio dell’Unesco. Preoccupazione espressa anche a seguito delle 9 misure cautelari emesse già nel marzo scorso per caporalato in cui emergeva una cornice squallida con decine di lavoratori coinvolti. Qualcuno già allora cercava di sminuire il fenomeno”. Così la segretaria generale della Flai di Cuneo, Loredana Sasia.

“Per debellare le situazioni di sfruttamento, anche a salvaguardia di quelle aziende che operano rispettose del lavoro - sottolinea Sasia - è necessaria l’assunzione di responsabilità lungo l’intera filiera, con il ruolo attivo, senza tralasciare la necessaria abrogazione della Legge Bossi Fini, una legge iniqua e dannosa che affonda le sue radici nella ricattabilità dei lavoratori. Solo il 20% di chi arriva con il decreto flussi ottiene un contratto di lavoro regolare, dov’è lo Stato per il resto dell’80%? Di particolare importanza per sfilare i lavoratori dai caporali e per una maggiore integrazione sul territorio dei lavoratori sono le iniziative che intervengono sui temi dell’abitare e del trasporto dei lavoratori, in cui apposite politiche pubbliche sono essenziali”.

Nelle Langhe, aggiunge Silvia Guaraldi, segretaria nazionale della Flai Cgil, "verrà aperta la prima accoglienza diffusa ad agosto nell’ambito del progetto Commonground che vede il nostro sindacato assieme ad alcune associazioni parti attive. Ancora una volta il settore vitivinicolo nelle Langhe balza alle cronache per vicende di sfruttamento, caporalato e violenza; è più che necessario che ognuno si assuma le proprie responsabilità: non si tratta di episodi isolati, c’è un problema nel settore ed è necessario che le associazioni di rappresentanza e le imprese sane si impegnino per debellare questo odioso fenomeno".

"Innanzitutto - continua Guaraldi - partendo dalla piena applicazione della Legge 199/2016 che prevede l’istituzione di sezioni territoriali della rete del lavoro agricolo di qualità in tutte le province. Queste, infatti, sono il luogo deputato a trovare soluzioni, a esplorare schemi per l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro, a ragionare di alloggi e trasporto, ovvero dove prolifera il caporalato”.