La visione strategica di Cristina Scocchia

Laureata in Economia Aziendale alla Bocconi e con un dottorato in Business Administration all’Università di Torino, Cristina Scocchia non è soltanto l’amministratore delegato di IllyCaffè e nel Consiglio di Amministrazione di EssilorLuxottica e di Fincantieri, ma anche un delle donne leader, secondo Forbes e Fortune, più influenti.

Cristina Scocchia, 49 anni, ha una storia personale di studi e lavoro davvero strabiliante e, sin da bambina, è cresciuta con un’idea fissa, quella di diventare amministratore delegato. Nata in un paesino vicino a Sanremo la manager ligure ha deciso, con il supporto della giornalista del Corriere della Sera, Francesca Gambarini, di scrivere, in un libro, tutta la sua vita, da quando iniziò il suo sogno di diventare un gigante dell’imprenditoria italiana, sogno a cui il padre credette e sostenne sempre, fino ad oggi che è mamma di Riccardo e manager affermata.

E’ un autobiografia e la visione strategica che sta ridefinendo il concetto di leadership. “Se fin da adolescente senti che le condizioni da cui parti e le aspettative degli altri hanno già deciso chi diventerai, continuare a sognare è il primo passo che porti obiettivi fuori dagli schemi e avvicinarti a realizzare chi sei. In un contesto in cui per i giovani, le donne, le persone che non nascono con le spalle coperte è sempre più difficile arrivare a posizioni apicali”.

Cristina Scocchia è diventata a.d. per la prima volta a 40 anni all’Oréal Italia, poi alla Kiko, dal gennaio 2022 all’IllyCaffè. Co è arrivata credendo nel merito, nel suo team, nel gioco di squadra sia nelle aziende che nel sistema Paese, per non restare indietro. Il libro è edito da Sperling & Kupfer.