I supereroi Marvel tra le corsie del Santa Croce per incontrare i bambini ricoverati

I supereroi portano sempre a termine la loro missione e così è stato anche a Cuneo dove, oggi pomeriggio, Superman, Batman, Wonder Woman, Flash e tanti altri supereroi hanno incontrato i bambini ricoverati all’ospedale Santa Croce per portare loro un sorriso e qualche speciale gadget.

L'evento, organizzato all'interno dei progetti che Cuneo Illuminata dedica alla solidarietà e al sociale, non ha potuto vedere la calata dei supereroi dell’associazione SEA e.t.s. presso la facciata dell’ospedale (per mancanza del parere tecnico dell'azienda ospedaliera), ma la visita dei supereroi in pediatria si è comunque rivelata un successo ed è stata molto apprezzata dai piccoli pazienti.

La solidarietà quindi non si ferma: diversi gli eventi di Cuneo Illuminata (a partire dalla “Corsa sotto le luci” di questa sera) in cui parte dei ricavati sarà destinata all’associazione ABIO Cuneo per rendere più belle e accoglienti le sale del reparto di Pediatria.



Maggiori informazioni su www.cuneoilluminata.eu.