Incontro in regione tra il neo assessore Marco Gallo e il sindaco di Garessio Luciano Sciandra

Incontro importante, lo scorso martedì 9 luglio, nel palazzo della Regione Piemonte tra il neo assessore alla montagna Marco Gallo e il sindaco di Garessio Luciano Sciandra.

“Insieme abbiamo discusso delle prospettive future di Garessio, in particolare riguardo a Garessio 2000. - il commento dell’assessore Gallo -“Avviamo così un percorso di concertazione con gli stakeholder del territorio per lavorare a uno sviluppo sostenibile delle nostre montagne. Come assessore alla montagna, è mia intenzione dare voce al territorio, ascoltando le esigenze e le proposte delle comunità locali.”

Soddisfatto del confronto il primo cittadino di Garessio che spiega: “L’incontro è stato proficuo, l’assessore Gallo, che ha alle spalle una lunga esperienza da sindaco, conosce molto bene le necessità dei comuni e le problematiche che le amministrazioni locali si trovano a fronteggiare. Lo ringrazio per l’invito, è stato un confronto utile per parlare del nostro territorio”.