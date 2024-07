Tra storia, arte e cultura: una nuova mostra al Museo Mallé di Dronero

“È stata una giornata molto bella quella dello scorso mercoledì - racconta il tecnico del suono Enrico Cipri - I dronerese hanno partecipato in modo spontaneo e pieni di iniziativa. Le registrazioni sono avvenute nella saletta all’ultimo piano del museo, che è stata proprio ideale per il suono e l’acustica.”

“Ogni persona ha letto un estratto di un articolo - dice Ivana Mulatero - e tra le voci ci sarà anche quella del sindaco di Dronero Mauro Astesano che ringrazio per tutto l’interessamento che sta avendo nei confronti di questo gioiello d’arte donato da Luigi Mallé. Per le letture registrate sono stati scelti diversi articoli, a cominciare dai primi degli anni ‘70 fino ad arrivare arrivare al 2020, che grazie alla bravura di Enrico Cipri verranno montanti non soltanto in ordine cronologico ma anche con degli elementi sonori che faranno immergere i visitatori nella storia e nell’evoluzione tecnica e tecnologica del giornale. Ad esempio, i primi estratti con le voci avranno anche un sottofondo di suoni di tasti delle macchine da scrivere di una volta, mentre in quelli successivi ci sarà il rumore invece di una tastiera e quindi una digitazione. Sarà quindi un connubio di voci e suoni molto evocativo.”