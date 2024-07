A Busca lo street show con Giorgio Bertolotti "Unicycle Dream Man"

Il 19 luglio a Busca, in Piazza della Rossa, alle h 21:30, andrà in scena Unicycle Dream Man, di e con Giorgio Bertolotti, uno street show pieno di energia, coinvolgimento, divertimento e con un alto livello tecnico circense. La rassegna di teatro in piazza SÍ DI VENERE, organizzata da Santibriganti Teatro in collaborazione con il Comune di Busca (CN) e con il Comune di Dronero (CN), è giunta all’undicesima edizione e riconferma la sua vocazione accessibile con cinque serate a ingresso libero con affascinanti spettacoli di teatro strada per tutti i gusti.

L'ironia tagliente e la semplicità sono il filo conduttore di uno show dove si susseguono momenti di giocoleria frizzante, evoluzioni tecniche a cavallo di un monociclo gigante e uno strampalato spogliarello in equilibrio su una ruota che lascerà il pubblico, anche protagonista, a bocca aperta.

Uno spettacolo sorprendente e imprevedibile. Uno street show pieno di energia, coinvolgimento pubblico e tanto divertimento. Senza contare l'alto livello tecnico circense. Un momento di divertimento per spettatori di tutte le età. Giorgio Bertolotti nel suo spettacolo rende la piazza un luogo di scambio, vivo, nel quale poter condividere con il pubblico complice, e a volte attore protagonista, un momento spensierato e giocoso. Con un finale che lascerà il pubblico a bocca aperta. Con questo spettacolo ha girato nelle piazze d’Italia e d’Europa e in moltissimi festival di arte di strada.

Artista marchigiano, Giorgio Bertolotti, ha intrapreso innumerevoli studi, workshop e corsi di attore di circo con Roberto Magro e i Rital Brocante. Vari workshop di danza contemporanea con danzatori come Les Slovaks, Roberto Olivan, Benaji Mohamed. Diplomato alla scuola di circo FLIC di Torino. Vari stage di fumetto con grandi fumettisti come Silver, Tanino Liberatore, Giorgio Cavazzano. Scuola di teatro e di vita Teatrlaboratorium Aikot27 diretta da Vincenzo Di Bonaventura a S. Benedetto del Tronto seguendo il metodo Lecoq.

Ha ideato, creato e prodotto lo spettacolo “JURI The Cosmonaut” con la supervisione e regia di Petr Forman dei Forman Brothers. Ha fondato la compagnia di circo contemporaneo sotto tendone MagdaClan e lavorato alla creazione collettiva dello spettacolo “ERA Sonetto per un clown” diretto da Roberto Magro. È stato attore di circo nello spettacolo “Littra” prodotto dalla scuola di circo FLIC e diretto da Roberto Magro; nello spettacolo “La bisbetica domata” diretto da Flavio D’Andrea; nello spettacolo di commedia dell’arte “La tempesta” prodotto da Veneziainscena e diretto da Alessio Nardin.