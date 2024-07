A Cuneo si rifanno gli asfalti, nuove modifiche alla circolazione per la prossima settimana

Grazie al miglioramento delle condizioni meteo che attualmente consentono di effettuare le bitumature annunciate nelle settimane scorse, si comunicano le seguenti modifiche alla circolazione stradale per i prossimi giorni:

CORSO DE GASPERI: dalle ore 07 di lunedì 15 luglio fino a venerdì 19 luglio, transito con senso unico alternato gestito da un semaforo sul corso in direzione Cuneo- Borgo S.D. e viceversa. Gli accessi e le uscite su via Pertini e via Degli Artigiani intorno alla rotonda, saranno chiusi per tutta la durata del cantiere. Si consiglia, per il traffico leggero, di prediligere l’asse di corso Francia.

VIA MONS. RIBERI E VIA BONGIOANNI: a partire dalle ore 07 di martedì 16 luglio, nel quartiere Donatello, sarà chiuso il tratto di via Monsignor Riberi dall’incrocio con via Rostagni verso l’incrocio con via Vecchia di Borgo S. Dalmazzo (zona Pinetina) e continuando infine in via Bongioanni fino all’incrocio con corso Gramsci. Il collegamento con via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, pertanto, sarà interrotto all’incrocio con via Monsignor Riberi.

RIAPRE TEMPORANEAMENTE IL VIALE ANGELI

Per limitare il più possibile i disagi dovuti ai suddetti cantieri e a quelli già attivi in corso Vittorio Emanuele II e vie limitrofe, oltre che per una maggiore sicurezza alla guida, si comunica che, a partire da lunedì 15 luglio, verrà riaperto alle auto tutto il viale Angeli 24 ore su 24 fino a data da destinarsi, presumibilmente prevista per fine luglio. Seguiranno nei prossimi giorni informazioni aggiornate.