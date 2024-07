Bra, la maggioranza risponde alla minoranza: "E’ il momento di mettere da parte la campagna elettorale"

In risposta alla lettera della minoranza del consiglio comunale di Bra riceviamo e pubblichiamo replica della maggioranza:



In riferimento a recenti polemiche sollevate dalla minoranza consiliare in merito alla gestione dei tempi della seduta del Consiglio Comunale di Bra del 10 luglio ultimo scorso, si richiama all’attenzione l’articolo 78 del Regolamento Consiliare.

Il comma 1 non prevede alcun limite temporale all'intervento del relatore, nella specifica situazione il sindaco.

Il comma 3 limita a 15 minuti gli interventi dei consiglieri e a 5 minuti la controreplica degli stessi.

Il comma 4 limita a 15 minuti massimi la replica del relatore.

Si evidenzia quindi come il regolamento sulle tempistiche di intervento è stato pienamente rispettato, come già fatto notare durante lo stesso Consiglio Comunale.



Come la vicepresidente del Consiglio comunale Bruna Sibille ha affermato con estrema chiarezza l'intendimento della maggioranza è quello di pervenire al miglior assetto democratico del Consiglio: un assetto nel quale, coerentemente con le consuetudini locali, presidenza e vicepresidenza vengono assegnate rispettivamente a maggioranza e minoranza.

Con tale preciso intento Sibille ha dichiarato che, qualora la minoranza indicasse liberamente un proprio consigliere alla carica di vicepresidente, è pronta a rassegnare immediatamente le dimissioni per favorire l'avvicendamento.

Così come è avvenuto ad Alba, dove la minoranza ha accettato l’offerta della Vice-Presidenza del Consiglio, offerta che a Bra è stata fatta nella seduta inaugurale lo scorso 27 giugno ed inizialmente rifiutata.



Evidentemente, più che amore verso le istituzioni e la città, queste pretestuose polemiche mirano soltanto a creare un clima litigioso.

E’ il momento di mettere da parte la campagna elettorale, che sancisce sempre un vincitore e un vinto, e nel rispetto dei ruoli di maggioranza e di minoranza, lavorare per il bene della città e per il rispetto delle persone scelte dai cittadini.

I consiglieri di maggioranza di Bra