Estate Ragazzi al Memoriale della Divisione Alpina Cuneense

La Cooperativa Il Melograno desidera esprimere un sentito ringraziamento al Comitato del Memoriale della Divisione Alpina Cuneense - Sezione ANA di Cuneo, per la disponibilità e il sostegno dimostrati in questi tre anni di preziosa collaborazione nella realizzazione del Centro Estivo targato Cooperativa “Il Melograno”!

Anche quest'anno il Memoriale ha generosamente ospitato i nostri bambini, offrendo loro l'opportunità di vivere un’esperienza unica e arricchente all'interno di un contesto storico di grande importanza. La cornice del Memoriale non solo fornisce uno spazio fisico sicuro e accogliente, ma arricchisce anche l'esperienza educativa e ricreativa dei partecipanti, immergendoli in una storia che fa parte del patrimonio culturale della nostra comunità.

La collaborazione con il Comitato del Memoriale della Divisione Alpina Cuneense - Sezione ANA di Cuneo, ha permesso ai bambini di esplorare e comprendere meglio il passato, sviluppando un senso di appartenenza e rispetto per la nostra storia locale. Ogni estate, il nostro Centro Estivo non è solo un’occasione di divertimento e socializzazione, ma anche un momento di crescita e riflessione grazie alle attività e ai percorsi didattici organizzati all'interno del Memoriale.

Il nostro più sentito grazie va a tutti gli Alpini, in particolare agli Alpini Silvio Garelli ed Aldo Meinero del Memoriale, che con dedizione e professionalità ci hanno supportato e hanno reso possibile la realizzazione di questo progetto. La loro disponibilità e il loro impegno sono stati fondamentali per il successo delle nostre attività estive e per il benessere dei bambini partecipanti.

Siamo orgogliosi e felici di poter contare su una collaborazione così solida e significativa. Guardiamo con entusiasmo ai prossimi anni, certi che insieme continueremo a offrire esperienze indimenticabili ai giovani del nostro territorio.

Con gratitudine,

La Presidente

Lucia Cecilia Viada