Alba Music Festival a La Morra nel ricordo della maestra Bruna Molino: "Un riferimento importante per tanti studenti"

Grande successo per il concerto lirico con voce di tenore e arpa, svoltosi a La Morra, in occasione dell'Alba Music Festival, organizzato dal maestro Beppe Nova in collaborazione con il professor Armando Gambera, l'associazione Agorà e l'azienda Molino. A esibirsi Gian Luca Pasolini nelle più famose arie d'opera, in un viaggio emozionante tra Verdi, Bellini, Rossini e l'iconica chiusura con "Nessun Dorma". Ad accompagnarlo all'arpa Monica Micheli.

Il concerto ha voluto ricordare la maestra Bruna Molino, come ha spiegato il sindaco Marialuisa Ascheri. "Bruna è stata per La Morra e per generazioni di lamorresi un punto di riferimento importante, parte di quel gruppo di insegnanti elementari che sono state anche maestre di vita. Ad aprile abbiamo inaugurato la prima parte del nostro convento dell’Annunziata, in particolare la sala polivalente già sede della scuola elementari della frazione, dove molte delle nostre maestre hanno tenuto quotidianamente lezione. Ebbene, da un'idea del club per l'Unesco stiamo preparando qui una prima, piccola rassegna culturale dedicata proprio al tema della scuola per battezzare, a settembre, l'utilizzo della sala".

Fino al 10 agosto, Suoni dalle Colline, la rassegna concertistica estiva del Parco Culturale, con la direzione artistica di Alba Music Festival, porta negli emozionanti territori di Langhe e Roero un percorso culturale che affonda le radici nel grande repertorio della musica classica e nelle sue svariate sfumature. La programmazione si estende per un mese intero con oltre 20 concerti itineranti.