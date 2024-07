Infiorata e processione per la Madonna del Carmine hanno aperto il secondo weekend di Cuneo Illuminata

Un successo la nuova edizione dell’Infiorata di Cuneo, organizzata ieri (sabato 13 luglio) dal Comune – assieme agli artisti del Comune di Sassello - nell’ambito delle iniziative legate all’ottava edizione di Cuneo Illuminata.



Dalla mattinata fino alle 19 grandi e piccini si sono impegnati per creare un vero e proprio tappeto di fiori lungo tutta via Roma e in contrada Mondovì.



L’Infiorata si è poi unita alle 20.30 alla tradizionale processione solenne per la celebrazione della Madonna del Carmine, partita dalla chiesa di San Sebastiano e giunta in piazza Galimberti.



Alle 23 la giornata di festeggiamenti si è conclusa con le accensioni dell’Illuminata a tempo di musica.