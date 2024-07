Cuneo: collaudo con chiusura per l'ascensore inclinato nel quindicennale d'apertura

Informiamo i nostri lettori che - come comunicato dal Comune di Cuneo - 24 luglio l’ascensore inclinato chiuderà per il collaudo.



Quest'anno ricorre il quindicesimo anno dall’apertura dell'impianto (avvenuta nel giugno 2009). L’ascensore, come previsto dalla legge, verrà sottoposto a revisione speciale quinquennale.