Successo per la prima edizione di "Verdi a Verduno" nella cornice del Belvedere

Successo sul Belvedere più verde delle Langhe per la prima edizione di "Verdi a Verduno", a cura del Maestro Paolo Fiamingo che, domenica sera, ha diretto abilmente il Trovatore di Giuseppe Verdi nella versione da lui rivisitata con l'auto di una scenografia di immagini proiettate sul grande schermo per ricreare le varie scene degli atti.

Il sindaco Marta Giovannini ha ricordato come "si sia avverato in piccolo grande sogno: portare le opere di Verdi che è anche simbolo del Risorgimento italiano a Verduno dove passarono alcuni protagonisti di quel periodo storico e poter ascoltare il maestro nella splendida cornice del Belvedere".

Carla Ravera, presidente dell'associazione Fraire ha, invece, voluto sottolineare come "questa rappresentazione sia anche il miglior modo per ricordare Pietro Fraire, grande amante dell'opera di cui si occupò anche come collaboratore del Ministro Sarti negli Anni 70".

Un ringraziamento particolare è andato alla Fondazione Crc, sponsor della serata.